Полиция пришла с проверкой в частный детский сад на севере Москвы
Столичные правоохранители начали проверку после выявления незаконного детского сада в одной из квартир на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции поступило обращение из Роспотребнадзора по факту организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.
В ходе следственных действий правоохранители по согласованию с надзорными органами провели осмотр помещения, на которое пожаловались.
«По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
По его словам, еще шестерых воспитанников незаконного детсада увезли в территориальное подразделение МВД РФ, а далее передали родителям. Двоих детей забрали на месте законные представители.
Собранные материалы по факту оказания услуг направили для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
Ранее Роспотребнадзор назвал причину заражения детей норовирусом в Перми.