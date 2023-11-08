Полиция пришла с проверкой в частный детский сад на севере Москвы

По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции поступило обращение из Роспотребнадзора по факту организации нелегального детского сада в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова.

В ходе следственных действий правоохранители по согласованию с надзорными органами провели осмотр помещения, на которое пожаловались.

«По прибытии полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, еще шестерых воспитанников незаконного детсада увезли в территориальное подразделение МВД РФ, а далее передали родителям. Двоих детей забрали на месте законные представители.

Собранные материалы по факту оказания услуг направили для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

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