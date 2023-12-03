Полиция подтвердила информацию о массовом ДТП в Истре

Никто из участников аварии не пострадал. По данным полиции, водитель легковушки Datsun не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди машиной Audi. Из-за ДТП повреждения получили пять машин.

На этой же дороге произошла еще одна авария - автомобиль Suzuki врезался в иномарку, повредив четыре машины. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно об аварии с участием более 15 машин. Массовое ДТП могли произойти из-за погоды. Москву и Подмосковье 3 декабря накрыл сильный снегопад , водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снега.