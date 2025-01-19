19 января 2025, 18:03

Полиция Петербурга нашла оголившихся около храма Спас-на-Крови подростков

РИА «Новости»
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Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спас-на-Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.

«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», - заявили в пресс-службе.

Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.

В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.

Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.

Храм Спас-на-Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.

Санкт-Петербург МВД РФ Блогеры
19 января 2025, 15:37
Квартира загорелась на севере Москвы после запуска фейерверков
РИА «Новости»
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Запуск фейерверков внутри квартиры в доме на Клязьминской улице на севере Москвы привел к пожару. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что загоревшаяся квартира находится на втором этаже. Но едкий дым из помещения распространился по всему подъезду. Поэтому прибывшие на место пожарные вывели из дома трех жителей с верхних этажей.

Распространившееся на 15 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили. Собеседник 360.ru добавил, что огонь от запущенных петард быстро разошелся, потому что в помещении оказалось много хлама.

Пожары Москва
19 января 2025, 13:21
Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»
РИА «Новости»
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Продюсер НТВ Денис Ш. отдал представившимися сотрудниками ФСБ мошенникам около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые аферисты вышли на с 52-летнего мужчину еще в декабре 2024 года. Его предупредили, что с ним якобы свяжется представитель ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях.

Спустя час голос в трубке рассказал продюсеру, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит и отправить деньги на Украину. В итоге мужчину убедили оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет», он также снял пять тысяч долларов сбережений и отправил их мнимым силовикам.

После этого с потерпевшим связался еще один «сотрудник спецслужб», который убедил мужчину продать Mazda CX-5 и перевести деньги. Неладное он заподозрил, только когда «ФСБ» попросило его купить спички и 10 литров бензина. Продюсер написал заявление в полицию, общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указанию мошенников.

ФСБ Машины
19 января 2025, 12:05
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе
РИА «Новости»
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Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств - два такси, одна машина каршеринга и один байк.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.

На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.

Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.

ДТП Такси Полиция Каршеринг Москва
19 января 2025, 11:51
Полиция задержала предполагаемого виновника падения машины в Обводный канал в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали водителя Skoda, после аварии с которым автомобиль Mercedes упал в Обводный канал. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отметили, что за секунды до аварии задержанный не уступил дорогу, его Skoda сбила черную иномарку.

После аварии Mercedes протаранил решетку ограждения набережной Обводного канала и упал в ледяную воду крышей вниз. В машине находились 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, обе погибли от полученных травм.

За рулем Skoda был 37-летний местный житель, его арестовали. Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла накануне днем. Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие бросились помогать находившимся в салоне машины людям и самостоятельно вытащили одну из пострадавших.

Машины Полиция

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