Полиция Петербурга начала проверку драки между охранником и посетителем в ТЦ

Сотрудники Росгвардии выехали в ТЦ после сообщения о драке и доставили в отделение полиции участвовавшего в конфликте 34-летнего мужчину. Разобравшись в ситуации, правоохранители приняли его заявление на сотрудника магазина, однако вскоре он сам подал встречное обвинение. В МВД пообещали провести всестороннюю проверку.

О произошедшей драке сообщила жена пострадавшего посетителя магазина. По ее словам, конфликт завязался из-за несоответствия ценников и реальной стоимости товаров. После споров покупатель попросил женщину на кассе вызвать администратора, но она отказалась и обратилась за помощью к охранникам, которые избили мужчину на эскалаторе торгового центра после его выхода из магазина.

В свою очередь, представители управляющей ТЦ компании «Адамант» заявили «Фонтанке» , что охрана комплекса сработала в соответствии с протоколом и вызвала наряд полиции.