Полиция Петербурга начала проверку аварии с упавшей в Обводный канал машиной

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 13:29 около дома № 72 на набережной Обводного канала.

Водитель Škoda не справился с управлением и врезался в Mercedes. От удара пострадавшая иномарка перелетела через поребрик, сбила решетку ограждения набережной и упала в воду.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступили. Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия.

ИА НСН со ссылкой на очевидцев сообщило, что спасатели вытащили в Обводный канал иномарки девушку. Она заявила, что после столкновения перепутала педали и направила машину в воду.

Момент падения легковушки в Обводный канал Санкт-Петербурга попал на видео. Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что на помощь находившимся в салоне машины людям бросились прохожие, потому что спасателей долго не было.

Упавший в Обводный канал Санкт-Петербурга Mercedes отлетел к водоему от удара автомобиля Škoda. Сотрудники полиции Московского района приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Об этом сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.