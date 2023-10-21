Полиция опровергла нападение на сотрудника ДПС в Москве
Данные о нападении на сотрудника ДПС в Северо-Восточном административном округе Москвы не подтвердились. Их в беседе с «360» опровергла пресс-служба столичного управления МВД России.
«Информация не соответствует действительности», - констатировали в ведомстве.
До этого поступали информация о том, что полицейские преследовали злоумышленника, который ехал на такси марки Datsun. Машину удалось остановить на проспекте Мира возле дома № 123, и неизвестный якобы напал на инспектора.
Ранее сотрудникам ДПС в Люберцах пришлось преследовать 19-летнего водителя машины каршеринга с заклеенными номерами. Водитель попытался скрыться, но на Октябрьской улице в Балашихе вылетел на «встречку», столкнулся со служебным автомобилем и повредил еще несколько машин.