24 марта 2024, 11:29

Полиция оцепила территорию у Басманного суда Москвы, куда должны привезти террористов

РИА «Новости»
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В Москве правоохранители усилили меры безопасности вокруг Басманного суда. В ближайшие часы туда могут привезти подозреваемых в теракте в Crocus City Hall для избрания им меры пресечения, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, обе стороны улицы оградили серыми заборами с сигнальными лентами. На территории много патрульных. Рядом со зданием суда стоят автомобили для перевозки заключенных и полицейские машины.

Журналисты уточнили, что пока ходатайства об арестах в суд не поступали.

Террористический акт в красногорском Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа иностранцев проникла в концертный зал через окно выставочного центра и начала расстреливать из автоматов посетителей и охранников.

По обновленной информации подмосковного Минздрава, в результате теракта пострадали 154 человека.

Суд Терроризм Москва Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:22
Петербурженка попыталась украсть цветы со стихийного мемориала
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге женщина попыталась унести цветы со стихийного мемориала на станции метро «Технологический институт». Об этом сообщила «Фонтанка».

В Сети распространились кадры из подземки, на которых женщина собирала цветы и игрушки. Действия петербурженки возмутили других пассажиров, те обратились к сотрудникам метрополитена.

Женщина стала заверять работника, что цветам лучше в вазе. Ее спросили, знает ли она, по какому случаю люди возлагают цветы.

«Нет, я не знаю, какой сегодня день», - ответила петербурженка.

В пресс-службе метро сообщили, что с женщиной провели профилактическую беседу. Цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

Жители разных городов России и других стран приносят цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. По последним данным, количество пострадавших выросло до 154 человек.

Санкт-Петербург Женщины Метро Цветы Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:20
Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим при теракте и их семьям
Freepik
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Минздрав усилил работу горячей линии психологической поддержки пострадавшим при теракте в Московской области и их близким. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Усиление произошло на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: 7 (495) 637-70-70», - говорится в сообщении.

Помимо этого, бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение. После сообщения о террористическом акте на место немедленно прибыли специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Нападавшие рассчитывали , что записи с камер видеонаблюдения сгорят в результате устроенного ими пожара, однако этого не произошло, и подозреваемых удалось отследить.

Минздрав Психология Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:03
Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall
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Подозреваемых в теракте в Красногорске удалось отследить и задержать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в Crocus City Hall. Боевики рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре, сообщил РБК собственник концертной площадки Араз Агаларов.

Владелец Crocus City Hall пояснил, что администрация здания помогла сориентировать сотрудников МЧС, и они предотвратили пожар в помещении с камерами, сохранив информацию. По этим видеозаписям удалось узнать маршруты отхода, номер автомобиля, который пыталась догнать полиция.

Агаларов добавил, что террористы не просто планировали перестрелять максимальное количество зрителей, но и заживо сжечь людей в зале. Боевики расстреливали всех, кто попадался им на пути и параллельно заливали все горючими жидкостями, пояснил он.

По его словам, злоумышленники попали в помещение концертного зала через окно выставочного центра. Боевики сразу же начали стрелять в людей и охрану.

Пожары Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 11:58
«Слов, которые могут утешить, нет». Вокалист «Пикника» обратился к родным жертв теракта
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Вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в Подмосковье. Пост появился в Telegram-канале коллектива.

«Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто <…> оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, но мы приносим соболезнования всем родственникам [жертв]. Единственное, что можно - надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут утешить, еще не придумано», - произнес музыкант.

После теракта в Crocus City Hall исчезла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Пока о ней нет вестей.

Атака произошла вечером 22 марта, когда люди собрались в концертном зале перед выступлением группы. Погибли 133 человека. Пострадавших, по последним данным, 154. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Многие семьи по-прежнему ищут родственников , которые находились в тот вечер в Crocus City Hall, не вышли на связь и не числятся в списках жертв и пострадавших.

Стрельба в Crocus City Hall

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