Полиция оцепила территорию у Басманного суда Москвы, куда должны привезти террористов

По данным издания, обе стороны улицы оградили серыми заборами с сигнальными лентами. На территории много патрульных. Рядом со зданием суда стоят автомобили для перевозки заключенных и полицейские машины.

Журналисты уточнили, что пока ходатайства об арестах в суд не поступали.

Террористический акт в красногорском Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа иностранцев проникла в концертный зал через окно выставочного центра и начала расстреливать из автоматов посетителей и охранников.

По обновленной информации подмосковного Минздрава, в результате теракта пострадали 154 человека.