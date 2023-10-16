Полиция назвала предполагаемого виновника смертельного ДТП с автобусом в Приморье

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«По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим и совершил съезд с автодороги, в результате чего произошло опрокидывание автобуса», - сказал Сухойван.

Полковник полиции напомнил, что при аварии погибли два человека. На месте происшествия работают следственная группа, сотрудники скорой помощи и МЧС, добавил начальник ОМВД «Хасанский».

Автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, вылетел в кювет на 73-м километре автодороги «Раздольное - Хасан» днем 16 октября. По данным СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, в салоне находились 48 пассажиров - граждан России. В региональном УМВД сообщили о 50 пассажирах и 20 пострадавших. После смертельного ДТП возбудили уголовное дело.

Вероятным виновником смертельного ДТП с автобусом в Приморском крае стал водитель - гражданин Китая. Об этом сообщил начальник ОМВД «Хасанский», полковник полиции Андрей Сухойван, его комментарий опубликовали в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.