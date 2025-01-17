17 января 2025, 08:38

Полиция нашла похищенные у Малкина перстни Кубка Стэнли в его же доме

РИА «Новости»
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Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после ограбления нашли у него дома. Об этом заявили в соцсети X представители полиции округа Аллегейни.

Правоохранители уточнили, что продолжают расследование. Они попросили всех, кто обладает информацией об ограблении дома спортсмена, предоставить ее полиции.

В США 11 января ограбили дом Малкина, когда он находился на матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители взломали дверь жилища хоккеиста в Сьюикли-Хайтс и забрали из его сейфа чемпионские кольца за победы в Кубке Стэнли.

Позже журналисты узнали, что преступление могла совершить новая банда , которая грабит в США спортсменов. Злоумышленники проникают в дома игроков-суперзвезд, когда их владельцы отлучаются на матчи.

США Ограбления Хоккей Полиция Евгений Малкин
17 января 2025, 08:32
Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Утром 17 января в районе Южное Тушино столкнулись машины Volkswagen и Chevrolet. В аварии пострадали четыре человека, двое из них детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло напротив дома по улице Свободы. В результате перекрыли две полосы движения, в том числе по улице Фабрициуса. Также сотрудники полиции зафиксировали разлив топлива.

В одной из машин находился один взрослый, в другой - взрослый с двумя детьми 10 и 13 лет. Все участники аварии пострадали. На место прибыло четыре машины скорой помощи.

Подростков госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. Мужчин - в ГКБ 67.

Ранее массовая авария с участием семи машин произошла на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет. Однако обошлось без пострадавших.

Дети ДТП Москва
17 января 2025, 07:54
Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В ночь на 17 января пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в доме 6/2 по Саратовской улице. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение личных вещей и мебели в одной из комнат на площади в два квадратных метра.

Одному человек понадобилась помощь медиков, всего жилье до прибытия спасателя покинули трое. Причина происшествия устанавливается.

Днем ранее мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
17 января 2025, 07:31
Мужчина едва не выпал с высоты восьмого этажа в Москве
РИА «Новости»
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Спасатели в Москве сняли с высоты восьмого этажа мужчину, который повис на рамке для кондиционера на стене дома. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 5 по улице Логинова в Щербинке. Очевидцы увидели, как мужчина висит на рамке для кондиционера между седьмым и восьмым этажом. Прибывшие на место спасатели сняли мужчину с высоты.

Мужчины Москва
17 января 2025, 01:04
Пятилетнего ребенка укусил клещ-шатун в Томской области
РИА «Новости»
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В Томской области клещ, проснувшийся из-за аномально теплой погоды, укусил пятилетнего мальчика из деревни Воронино. Об этом сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ присосался к ребенку 10 января.

«Родители сдали клеща на исследование в лабораторию. Инфекций у паукообразного не обнаружено», - уточнили в ведомстве.

Сейчас мальчик находится под медицинским наблюдением.

Энтомологи предположили, что раннему пробуждению иксодового клеща поспособствовала аномально теплая погода, которая установилась в новогодние праздники. По их мнению, это мог быть единичный случай выход из диапаузы, или «зимовки».

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей заканчивается с установлением снежного покрова, но нужно быть бдительными, так как при первых плюсовых температурах членистоногие могут проснуться.

Ранее биолог Вадим Марьинский рассказал, что в перьевых подушках размножаются пылевые клещи , поэтому их необходимо регулярно обновлять.

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