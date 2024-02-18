Полиция нашла пнувшего ногой в живот незнакомку волгоградца

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Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины, который ударил ногой покупательницу в магазине на 2-й Горной улице в Краснооктябрьском районе.

«Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель», - отметили в ведомстве.

Нападение произошло 7 февраля.

Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете. Агрессивные действия горожанина попали на камеру видеонаблюдения.

Судя по видео, мужчина шел рядом с девушкой вдоль стеллажей с продуктами. В какой-то момент они поравнялись и злоумышленник резко замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот пострадавшая согнулась пополам. Мотивы действий волгоградца устанавливаются.

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку, которая успела спрятаться от него в магазине.