Полиция накрыла притон в Нижневартовске, где 34-летний педофил приставал к школьнице

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«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей по решению суда», - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Полицейские узнали, что 34-летний наркоман организовал притон, куда часто приходят подростки. Проверка подтвердила эту информацию.

Когда силовики нагрянули в квартиру, там находилась школьница 2012 года рождения. Со взрослым мужчиной она познакомилась в Telegram, завязалось общение.

«Между ними произошел половой акт, однако информация о том, что ребенок употреблял наркотики, не подтвердилась», - сообщили журналисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По данным источника NV86 , девочку нашли благодаря видеосообщениям, которые она отправляла друзьям. В них она рассказывала, что проводит время со взрослым мужчиной и употребляет что-то запрещенное.

Друзья передали информацию в полицию, которая смогла определить адрес. Когда они попали в квартиру, девочка была полностью одета и сидела на кухне, однако в соседней комнате нашли женское белье.

Ранее жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в изнасиловании двух девочек, арестовали на два месяца. Предполагается, что преступление он совершил в заброшенном доме.