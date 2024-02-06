Полиция начала поиски мужчины, попытавшегося украсть девочку в Стерлитамаке

Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам они примут процессуальное решение.

Все случилось 5 февраля, когда девочка с братом возвращались домой. Мужчина в светлой маске или шапке с прорезями для глаз подошел к ним во дворе по улице Артема, схватил девочку за руку и побежал в сторону. Однако мальчик спас сестру от похищения - метнулся следом и вырвал ее. Мужчина тут же скрылся. Обращение о случившемся поступило в полицию.

Ранее, в январе, в Воронеже женщина попыталась похитить девочку на глазах у матери. Она схватила ребенка за руку и потянула через дорогу. Когда мать девочки бросилась за ними, незнакомка стала утверждать, что якобы перепутала девочку с племянницей, после чего ретировалась.