06 февраля 2024, 10:58

Полиция начала поиски мужчины, попытавшегося украсть девочку в Стерлитамаке

РИА «Новости»
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Полиция начала поиск мужчины, который попытался украсть ребенка в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Башкортостан.

Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам они примут процессуальное решение.

Все случилось 5 февраля, когда девочка с братом возвращались домой. Мужчина в светлой маске или шапке с прорезями для глаз подошел к ним во дворе по улице Артема, схватил девочку за руку и побежал в сторону. Однако мальчик спас сестру от похищения - метнулся следом и вырвал ее. Мужчина тут же скрылся. Обращение о случившемся поступило в полицию.

Ранее, в январе, в Воронеже женщина попыталась похитить девочку на глазах у матери. Она схватила ребенка за руку и потянула через дорогу. Когда мать девочки бросилась за ними, незнакомка стала утверждать, что якобы перепутала девочку с племянницей, после чего ретировалась.

Дети Башкирия МВД РФ Полиция
06 февраля 2024, 10:57
Три человека пострадали из-за взрыва в Сочи
РИА «Новости»
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Мощный взрыв газа прозвучал утром в Центральном районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, взрыв произошел в здании супермаркета на улице Тимирязева. Из-за ЧП пострадали три человека. Их доставили в больницу, детей среди них нет.

«В 08:40 от оперативного дежурного ЕДДС МО поступило сообщение, <...> что в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали», - указали в МЧС.

На место взрыва прибыли спасатели и медики. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом многоквартирном доме в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, жильцов оперативно эвакуировали из здания, никто из них не пострадал. ЧП произошло по улице Леваневского.

Из-за ударной волны в доме обрушились перегородки между этажами, общая площадь повреждений составила порядка 50 квадратных метров. Губернатор отметил, что специалисты перекрыли в доме подачу электричества, газа и воды.

Газ Сочи Взрывы
06 февраля 2024, 10:05
Жильцов дома в Севастополе эвакуировали после взрыва газового баллона
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В многоквартирном доме в Севастополе взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. Ударная волна повредила перегородки между этажами, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется», - заявил он.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир дома по улице Леваневского, 18. Михаил Развожаев сообщил, что между первыми и вторым этажами обрушилась часть перекрытий. Общая площадь повреждений составила около 50 квадратных метров. Коммунальщики, по словам губернатора, перекрыли электро- и теплоснабжение, подачу газа и воды.

Взрыв газа без возгорания произошел в доме на улице Далгата в Дербенте. Пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Газ Взрывы Севастополь
06 февраля 2024, 09:36
Торговый центр загорелся на юге Москвы
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В Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская произошло возгорание в торговом центре. На место выехали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, пожарная сигнализация сработала 6 февраля в 09:14. Загорелась лицевая сторона здания торгового центра с первого по третий этаж.

На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить.

Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в центре Москвы загорелась небольшая постройка на территории храма Николая Чудотворца в Голутвине. Пожар начался из-за того, что на тепловую пушку упал пуховик. Одежда начала тлеть. Чтобы не разгорелось на нее бросили мешок штукатурки и попытались незаметно выбросить.

Пожары Москва
06 февраля 2024, 09:29
Часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона
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Часть перекрытий между первым и вторым этажом обрушилась в доме № 18 на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», - написал он.

Людей с верхних этажей эвакуируют, информация о пострадавших уточняется. Развожаев выехал на место происшествия.

Ранее пятиэтажка рухнула в Ростове-на-Дону.

Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. Оказалось, что здание признали аварийным в 2020 году. Из дома пришлось эвакуировать 95 человек, жильцов временно разместили в одной из школ.

Обрушения Газ Взрывы Севастополь

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