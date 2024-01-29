Полиция начала поиск пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда

По информации источника, кот выбрался из переноски в 12:23, 11 января. Другие пассажиры рассказали проводнице о блуждающем Твиксе, однако она не сумела найти владельца и попросила другого пассажира вынести животное на улицу на станции «Киров».

Спустя 7,5 часа хозяин Твикса обнаружил его пропажу, когда поезд прибыл на станцию «Галич». После этого началась масштабная поисковая операция по поиску кота, однако его обнаружили погибшим.

Следственный комитет квалифицировал дело как жестокое обращение с животными , однако фигурантом уголовного процесса пока что никто не стал. Будущему обвиняемому грозит лишение свободы сроком до трех лет, арест на шесть месяцев либо штраф до 80 тысяч рублей.

Правоохранительные органы приступили к розыску пассажира, который помог проводнице поезда Екатеринбург - Санкт-Петербурга высадить на мороз кота Твикса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.