Полиция начала искать участников драки в московском метро по видео из соцсетей

По информации полицейских, видео, на котором два человека дерутся в поезде столичного метро, распространилось в социальных сетях. Нарушителей попытались разнять другие пассажиры.

«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», - сообщили в столичной полиции.

Ранее стало известно, что беременная женщина попала в больницу в результате конфликта в общественном транспорте Екатеринбурга. В трамвае на будущую мать набросилась другая пассажирка и ударила беременную в живот. Причина конфликта между женщинами неизвестна. Водитель остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного осмотра и оказания необходимой помощи. На место происшествия также приехала полиция.