Полиция Москвы расследует смерть продюсера фильма «Елки-2»

Как стало известно изданию, женщина перестала отвечать на звонки коллег и родственников в среду, 25 октября. Вечером в ее квартиру приехала 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, вошла внутрь и в одной из комнат тело дочери без признаков жизни. О случившемся она уведомила в полицию.

Родственница 48-летней Ирины Консенциуш в разговоре с оперативниками отметила, что ее дочь не жаловалась на здоровье. Более того, у нее не было хронических заболеваний.

Сейчас по факту смерти москвички специальные службы устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

«В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», - рассказал собеседник агентства.

Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Она занималась производством фильмов и телевизионных шоу. Помимо сиквела «Елок», в ее фильмографии и другие проекты: например, комедия «Чемодан» с Розой Хайруллиной и Еленой Лядовой.

Ранее стало известно, что умер известный советский актер Владимир Шныпарь.