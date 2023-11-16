Полиция Москвы проверит обстоятельства конфликта на стройке в Свиблове

По данным ведомства, сегодня около 13:00 на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что на строительном объекте в проезде Серебрякова произошел конфликт между рабочими, переросший в массовую потасовку.

Полицейские забрали ряд граждан в отдел для проверки на причастность к произошедшему.

Известно, что конфликт заметили очевидцы. Они сообщили, что на стройке слышны крики, а некоторые рабочие вооружились арматурой. По предварительным данным, двоих мужчин вынесли на носилках. Им оказали медицинскую помощь на месте.