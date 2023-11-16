16 ноября 2023, 16:19

Полиция Москвы проверит обстоятельства конфликта на стройке в Свиблове

РИА «Новости»
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Сотрудники московской полиции взяли на контроль дело о конфликте на стройке в Свиблове. Они проверят все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сегодня около 13:00 на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что на строительном объекте в проезде Серебрякова произошел конфликт между рабочими, переросший в массовую потасовку.

Полицейские забрали ряд граждан в отдел для проверки на причастность к произошедшему.

Известно, что конфликт заметили очевидцы. Они сообщили, что на стройке слышны крики, а некоторые рабочие вооружились арматурой. По предварительным данным, двоих мужчин вынесли на носилках. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Полиция Москва 2023
16 ноября 2023, 16:04
Очевидцы сообщили о массовых задержаниях рабочих на стройке на северо-востоке Москвы
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На стройке в Свиблове полицейские проводят массовые задержания рабочих. Об этом «360» сообщили очевидцы.

Известно, что на этой территории строят башню AFI Tower. Возведение объекта приостановили. Причины произошедшего неизвестны. Очевидцы сообщили, что услышали со стройки крики и увидели толпу мужчин, некоторые из них были вооружены арматурой. Всех участников массового скопления забрали в отделение полиции. Двоим оказали медицинскую помощь на месте.

В пятницу, 10 ноября, массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

Задержания Полиция Москва 2023
16 ноября 2023, 15:20
Замдекана журфака Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию
РИА «Новости»
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Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволился из вуза по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство МГИМО.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», - рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уход профессора Кобаладзе с должности связан с тем, что он пригласил на встречу со студентами Ивана Урганта. Шоумен якобы прочитал учащимся бесплатную лекцию. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиапространстве. При этом Ургант открыто выступал против СВО на Украине и некоторое время жил за границей, а его шоу на Первом канале не выходило.

Должность замдекана Кобаладзе занимал с 2014 года. Комментировать свой уход он отказался.

Об увольнении педагога после приглашения Урганта сообщили его студенты. Они призвали вернуть профессору его место.

Вузы Иван Ургант Москва 2023
16 ноября 2023, 14:15
Москвич выпил 15 банок энергетика и умер
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Житель Москвы умер, выпив 15 банок энергетика. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам матери погибшего, которая заявила о его смерти в полицию, незадолго до гибели он выпил 15 банок энергетического напитка. После этого у него повысилась температура, он начал жаловаться на плохое самочувствие.

Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Кардиохирург Лысенко рассказал, что энергетики способны негативно влиять на продолжительность жизни. Они также вредны, как и ночные смены, отметил врач. Биолог Созыкин отметил, что энергетики вызывают усталость и зависимость.

Некоторым категориям людей вообще опасно их пить.

А нарколог Василий Шуров заявил, что тонизирующие газировки больше всего вредят центральной нервной системе. С составами таких напитков не справляется даже крепкий взрослый организм.

Москва 2023
16 ноября 2023, 12:43
Моргенштерна оштрафовали в Москве из-за непредоставления справки о доходах
РИА «Новости»
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Рэпер Алишер Моргенштерн* в очередной раз получил штраф. Он нарушил закон о деятельности иноагента, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В публикации говорится, что Савеловский районный суд Москвы 16 ноября признал Моргенштерна* виновным в административном правонарушении, связанным с деятельностью иностранного агента. Музыканта обязали выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Как уточнил Shot, поводом для материального взыскания послужило то, что артист не предоставил сведения о доходах и расходах в Минюст России. Такое требование применительно ко всем лицам со статусом иноагента в РФ.

До этого, поселившийся в Дубае Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию , но не приезжает на родину из-за страха. По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Штрафы Моргенштерн Иноагенты Москва 2023

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