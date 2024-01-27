Полиция арестовала девять человек из-за драки на юге Москвы

Бытовой конфликт перерос в драку на улице Тамбовской. В результате никто не пострадал.

«Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители составили административные материалы, а всех арестованных поместили в специальное учреждение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Также ведутся следственно-оперативные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Накануне в метро Москвы словесная перепалка двух пассажиров закончилась дракой. В результате одного из конфликтующих ранили отверткой, ему понадобилась медицинская помощь.