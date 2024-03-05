05 марта 2024, 11:15

Полицейского наградят за спасение мужчины из огня в Новой Москве

Читайте нас в: Google Новости

Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде — медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Экипаж патрульно-постовой службы в деревне Саларьево заметил пожар в гараже. Полицейские эвакуировали людей и освободили дорогу для проезда спецтехники. К ним подошел мужчина и заявил, что его родственник вернулся в здание за машиной. По словам Ирины Волк, один из правоохранителей вошел за автовладельцем в горевшую постройку.

«Мужчину попросили покинуть небезопасное место. Однако он забежал в задымленную постройку. Лейтенант полиции Алексей Шишин зашел следом, на ощупь нашел пострадавшего и вывел на улицу», - сообщила она.

Владельца машины госпитализировали с ожогами. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил патрульного к госнаграде. Лейтенанта полиции Алексея Шишина отметят медалью «За спасение погибавших», его сослуживца капитана полиции Евгения Руднева - Почетной грамотой МВД России.

В Щелкове наградили пенсионера Михаила Макарова , который задержал грабителя. Ему вручили телевизор и сертификат на автомобиль.

Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде - медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Награды МВД РФ Полиция
05 марта 2024, 11:13
Прокуратура начала проверку после обрушения лифта с пассажирами в Шушарах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку после обрушения лифта в многоэтажке на Новгородском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме», - передали в прокуратуре.

Специалисты также проверят, соблюдались ли нормативные требования для безопасного использования лифтового оборудования. После этого решат, нужно ли принимать меры прокурорского реагирования.

Лифт с 14 пассажирами рухнул 5 марта. Произошел перегруз, после чего кабина начала падать с восьмого этажа. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Очевидцы ЧП сообщали, что на место происшествия прибыли две машины реанимации.

Санкт-Петербург Дети Обрушения
05 марта 2024, 11:03
Умер заслуженный артист Евгений Валуев
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Вологодский Драматический театр.

Информацию о времени и месте прощания с артистом опубликуют дополнительно, уточнили в пресс-службе.

Евгений Валуев, выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, присоединился к труппе Вологодского драматического театра в 1974 году и работал в нем на протяжении 21 года, до 1995-го.

За время своей карьеры Валуев сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Звезды на утреннем небе», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный» и многих других.

Россия Театры Актеры
05 марта 2024, 10:52
Один резервуар пострадал при атаке БПЛА по нефтебазе в Белгородской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В результате атаки беспилотника по нефтебазе в Губкинском городском округе повреждения получил один из резервуаров. Об этом сообщили в МЧС России по Белгородской области.

«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар», - указали в ведомстве.

Угрозы распространения огня нет. МЧС хватает сил и средств для ликвидации последствий ЧП. Пострадавших в результате возгорания на объекте нет.

Нефтебазу в Губкинском городском округе атаковал беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте ЧП произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.

Также власти региона предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. Главк МЧС призвал местных жителей не выходить лишний раз на улицу и находиться подальше от окон.

Беспилотники МЧС РФ Россия
05 марта 2024, 10:47
Собака откусила и съела гениталии жителя Германии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Германии сотрудники полиции обнаружили в доме 66-летнего мужчину без гениталий, истекающего кровью. Предположительно, на пенсионера напала его собака, сообщила газета The Mirror.

По информации издания, жители района Эйкель в Херне сообщили полицейским о продолжительном лае собаки. Прибывшие по адресу правоохранители зашли в помещение, из которого доносился звук и увидели лежащего на полу в крови мужчину без гениталий.

Пенсионера увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациента погрузили в медикаментозный сон.

Тем временем следователи не нашли признаков взлома и беспорядка в доме. По предварительным данным, на пенсионера напал домашний питомец, отгрыз ему гениталии и съел.

Ранее в Саратове лев напал на 14-летнюю школьницу. Девочка получила серьезные травмы рук.

Германия Животные

Новости по теме