Полицейский вертолет разбился в Турции, погибли два человека

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EM 708 вечером 3 февраля вылетел из аэропорта в провинции Хатай в Газиантеп. Вскоре сигнал воздушного судна пропал. Обломки вертолета нашли в шести километрах возле села Картал.

Прибывшие на место катастрофы спасатели извлекли тела пилотов, а также помогли выбраться технику. Пострадавшего отправили в больницу Газиантепа, где ему оказали медицинскую помощь.

Журналисты не привели информацию о его состоянии. Правоохранительные органы устанавливают причины крушения вертолета.

Ранее в Измире тушивший пожар вертолет рухнул в водохранилище. Одного спасателя нашли, двое пропали без вести.