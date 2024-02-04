04 февраля 2024, 11:27

Полицейский вертолет разбился в Турции, погибли два человека

Global Look Press
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Полицейский вертолет в ночь на 4 февраля потерпел крушение на юге Турции вблизи города Газиантеп. В результате погибли два пилота, а техник выжил. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

EM 708 вечером 3 февраля вылетел из аэропорта в провинции Хатай в Газиантеп. Вскоре сигнал воздушного судна пропал. Обломки вертолета нашли в шести километрах возле села Картал.

Прибывшие на место катастрофы спасатели извлекли тела пилотов, а также помогли выбраться технику. Пострадавшего отправили в больницу Газиантепа, где ему оказали медицинскую помощь.

Журналисты не привели информацию о его состоянии. Правоохранительные органы устанавливают причины крушения вертолета.

Ранее в Измире тушивший пожар вертолет рухнул в водохранилище. Одного спасателя нашли, двое пропали без вести.

Вертолеты Авиация Турция
04 февраля 2024, 05:58
Двух дипломатов НАТО задержали при попытке въехать в Северодвинск
РИА «Новости»
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Пара дипломатов из стран НАТО притворилась влюбленными, пытаясь проникнуть в город Северодвинск в Архангельской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Португалец и француженка приехали на такси из Архангельска, но на въезде в Северодвинск, являющийся городом особого военного назначения, их остановили сотрудники ДПС для проверки документов.

«В стратегический город можно попасть только по разрешению ФСБ - коего у парочки не оказалось. На вопрос, зачем приехали, правоохранителям ответили: хотим посмотреть северное сияние», - уточнил канал.

При этом натовские дипломаты заявили, что якобы ничего не знали про особое разрешение от ведомства. Авторы канала отметили, что женщина ранее училась в Москве, специализируется по России, Центральной и Восточной Европе, владеет пятью языками и даже приемами каратэ.

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Россия нашла «ахиллесову пяту» американской армии. По ее словам, россияне поняли, что американцы полностью зависят от космических спутников-шпионов и в гражданской жизни.

Шпионаж Дипломатия Военные Россия Запад НАТО Архангельская область
04 февраля 2024, 04:38
Девятимесячный ребенок обморозил ноги и попал в реанимацию в Бурятии
Freepik
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Девятимесячного ребенка в одном подгузнике нашли в сугробе и экстренно госпитализировали в реанимацию с обморожением обеих ног в Бурятии. Об этом сообщила «Газета РБ».

В селе Турунтаево Прибайкальского района местная жительница оставила своих сыновей под присмотром несовершеннолетней няни и ушла выпивать к соседке. Женщины не было несколько часов, девочка ушла собираться в школу, отправив матери мальчиков смс-сообщение.

Четырехлетний мальчик взял девятимесячного брата и решил отправиться за помощью к бабушке, которая также злоупотребляла алкоголем, но не смог его далеко унести, поэтому оставил на дороге. Об этом рассказала соседка молодой матери, которая его и нашла.

«Малыш ползал по снегу в одном памперсе и легкой одежде и плакал. В -30 градусов около 20 минут он находился на улице и очень сильно обморозил ноги», - заявила она.

Соседка забрала ребенка, разбудила мать, вместе с которой они накормили малыша и положили спать. Скорую помощь вызвали, когда ноги ребенка стали синеть и покрылись волдырями. Малыша госпитализировали, пьяная мать отказалась с ним ехать.

Мальчик находится в реанимации, состояние стабильное. Старшего ребенка у женщины изъяли. Делом занимаются сотрудники МВД и органы опеки.

Ранее 23-летняя девушка из Дагестана заблудилась и погибла в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области.

Дети Больницы Врачи Бурятия
04 февраля 2024, 04:14
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Три иномарки столкнулись в Екатеринбурге вечером 3 февраля. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка. Об этом сообщил Telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

По информации городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Волгоградской улице, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Jetta, а тот отлетел в Mitsubishi Lancer.

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Hyundai, которая благодаря пристегнутому ремню безопасности не получила тяжелых травм.

Автомобилем Hyundai управлял 23-летний житель Екатеринбурга, имеющий трехлетний водительский стаж. Один раз его привлекали к административной ответственности.

«На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат - трезв. Водитель пояснил, что двигался по улице Волгоградская со скоростью 40 километров в час, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», - уточнил канал.

Автоинспекторы на месте аварии провели замеры и составили процессуальные документы.

Ранее два ребенка пострадали в ДТП в Пензе, когда столкнулись автомобили Nissan X-Trail и МАЗ.

Дети ДТП ГИБДД Екатеринбург Иномарки
04 февраля 2024, 03:06
Десятки машин пробили колеса на трассе М-7 во Владимирской области
Freepik
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Десятки автомобилей пробили колеса из-за плохой дороги на трассе М-7 под Владимиром. Видео с места выложил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

При этом местные жители пытаются заработать на чужой беде. Они предлагают водителям за 10 тысяч рублей отвезти поврежденное колесо в шиномонтаж.

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло в Свердловской области. Пять автомобилей столкнулись на 224-м километре автодороги Екатеринбург - Серов. Виновником аварии стал водитель грузовика «Тонар». При обгоне большегруз с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проблемы возникли у водителей около поворота на деревню Перово. На этом участке трассы отсутствует освещение, а в дорожном полотне образовались глубокие ямы. Попадая в них, машины массово пробивают колеса.

ДТП Дороги Машины Водители

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