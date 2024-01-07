Полицейский в Тагиле назвал раздутым скандал с избиением девочки подростками

«Раздули из ничего», - написал Булгаков в комментариях к публикации, прикрепив эмодзи facepalm (приложенная рука к лицу).

В ответ на комментарий полицейского другие пользователи призвали его тщательнее проверить информацию о ЧП. Также правоохранителям спросили о собственной реакции, если бы подобное произошло с его дочерью.

Конфликт между подростками случился 29 декабря. Два ученики пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами , в то время как их мать снимала все на видеокамеру.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».