Полицейский погиб при стрельбе в Махачкале

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В ведомстве добавили, что по среди граждан никто не погиб и не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Сегодня же вооруженные мужчины устроили нападение на православную церковь и синагогу Дербента. По предварительным данным, на месте погибли два сотрудника полиции. Автомобиль злоумышленников объявили в розыск.