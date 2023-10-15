Полицейский переехал уснувшего на дороге мужчину в пермском селе

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Дорожный инцидент произошел 13 октября в селе Юсьва.

«У дома № 11 по улице Школьной <…> водитель <…> допустил наезд на лежащего на проезжей части с признаками опьянения мужчину 1977 года рождения. В территориальном отделе внутренних дел по факту ДТП зарегистрирован материал проверки», - сообщили в ведомстве.

Как указали в краевом управлении МВД, за рулем автомобиля находился сотрудник местного отдела полиции. Результаты медосвидетельствования показали, что он был трезв.

Полицейский случайно переехал мужчину, который работал местной пожарной части, уточнил Telegram-канал «112». Спасатель уснул на дороге в сильном алкогольном опьянении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Кудымкар. Там у пожарного диагностировали переломы нескольких ребер и ключицы. В ходе проверки стало известно, что полицейский в момент наезда был трезв.

Похожий случай произошел недавно в подмосковном Волоколамске. Участковый сел за руль в нетрезвом состоянии, сбил на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший, который работал пожарным, умер от открытой черепно-мозговой травмы прямо на дороге.