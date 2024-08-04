04 августа 2024, 01:08

Полицейский избил участника спецоперации без ноги

РИА «Новости»
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Полицейский якобы избил ветерана спецоперации без ноги. Потасовка произошла в городе Инте в Республике Коми, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным МВД, 14 июля поступило сообщение об избиении мужчиной женщины в одном из домов на улице Морозова. На вызов прибыл правоохранитель, которого пьяный местный житель «хватал за форменную одежду сотрудника полиции и отталкивал».

Полицейскому пришлось применить силу к злоумышленнику, после чего его доставили в отдел. Правоохранители собрали материалы для отправки в следственные органы для принятия процессуального решения.

В одном из местных пабликов сообщили, что полицейский якобы избил участника СВО. По словам очевидцев, мужчину без одной ноги тащили по земле. В региональном управлении СК изданию «Подъем» сообщили, что по данному факту начата проверка.

В июне подросток избил ветерана спецоперации в Казани. Нападавший заставлял военного извиниться на коленях.

Мужчины Полиция Избиения
04 августа 2024, 00:51
Пассажирский автобус сгорел дотла в Ленобласти
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Пассажирский автобус рейса Санкт-Петербург — Приозерск полностью выгорел на трассе около поселка Шумилово. Об этом сообщили в сообществе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пожаре поступила утром в субботу, 3 августа.

«В результате пожара выгорел по всей площади рейсовый пассажирский автобус № 960 „Санкт-Петербург - Приозерск“ марки Yutong. Из автобуса самостоятельно эвакуировались семь пассажиров и водитель», - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал. Возгорание ликвидировали пожарные Приозерского отряда Леноблпожспас. Причины аварии сейчас уточняются.

Кроме того, Приозерская городская прокуратура заявила о проверке обстоятельств возгорания автобуса, как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Надзорное ведомство оценит соблюдение перевозчиков требований законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. Если появятся основания, то примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на Кубани водитель «Лады Калины» сгорел заживо после столкновения с КамАЗом на трассе.

Пассажирский автобус рейса Санкт-Петербург - Приозерск полностью выгорел на трассе около поселка Шумилово. Об этом сообщили в сообществе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Пожары Ленинградская область Дороги Автобусы
04 августа 2024, 00:12
Подростки в Великом Новгороде вырвали кресты из могил ради фото
РИА «Новости»
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В Великом Новгороде группа подростков осквернила могилы на кладбище, вырвав кресты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Школьники выложили фотографии с крестами в соцсетях, что вызвало негодование у горожан.

«Установлено, что 2 августа несколько подростков, находясь на Западном кладбище, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища», - уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, всех несовершеннолетних доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Также выясняется, подростки вытащили кресты из могил или взяли их в мусорных контейнерах на кладбище.

Ранее два подростка повредили 166 надгробий на кладбище в селе в Кемеровской области. Полицейским приятели объяснили, что погром устроили, потому что были пьяны.

Полиция Великий Новгород
03 августа 2024, 21:34
«Стал бы чемпионом мира». Тренер Фархутдинов — о карьере Двали после травмы
РИА «Новости»
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Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов высказался о дальнейшей карьере чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, получившего серьезную травму в Феодосии. Там он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Тренер заявил «Звезде», что пока об этом рано говорить.

Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов высказался о дальнейшей карьере чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, получившего серьезную травму в Феодосии. Там он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Тренер заявил «Звезде» , что пока об этом рано говорить.

Двали находится в больнице в Москве. Тренер отметил, что сейчас важно сделать хорошую операцию, а не говорить о спорте. Спортсмена осмотрят квалифицированные врачи, которые будут решать насчет операции и дальнейшего его восстановления.

По словам Фархутдинова, Двали готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

«Я думаю, он заслужил уже право заслуженного мастера спорта… Я думаю, что этот очень способный перспективный боксер стал бы и чемпионом мира», - высказался он.

Тренер назвал Двали порядочным молодым человеком, готовым любому человеку помочь «в любую секунду».

Российский боксер получил перелом орбитальной кости и лишился правого глаза в драке в Феодосии. Двали считает, что его карьера уже завершена, так как поврежденный глаз вряд ли будет видеть, а на втором зрение со временем ухудшится из-за возросшей нагрузки.

Крымские следователи возбудили уголовное дело после драки, в которой Двали и его знакомый получили травмы.

Драки Спортсмены Больницы Крым Бокс Избиения
03 августа 2024, 19:23
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения
Пресс-служба МЧС
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Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Глава республики уточнил, что самая сложная ситуация сложилась в Заиграевском районе, где вышли из берегов реки Илька и Ара-Кижа. Их наполнили горные воды, сошедшие из-за обильных осадков.

В районе Новоильинска затопило 12 придомовых участка, а потоки воды смыли два автомобильных и три пешеходных моста. Пункт временного размещения открыли в в местной школе.

Кроме того, реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами.

«Смыта объездная дорога строящегося моста в селе Новый Заган, под угрозой обрушения мост в селе Хонхолой - движение закрыто, под угрозой прорыва объездная дорога к аварийному мосту в селе Гашей», - перечислил Цыденов.

Глава республики добавил, что из-за потоков рек переполнилось Хонхолойское водохранилище. Под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов, но в пункт временного размещения отправили только жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону затопления.

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», - заявил Цыденов в своем обращении, которое опубликовал Telegram-канал UlanMedia.

Наводнения Бурятия

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