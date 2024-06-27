Полицейских призвали проверить из-за бездействия после избиения цыганами семьи в Сызрани

По его словам, 16 июня несколько цыган избили семью. Пострадавшие неоднократно вызывали полицию и скорую, но на вызовы никто не приехал. Спустя почти 10 дней жители Сызрани вышли на народный сход с требованием действий от правоохранителей.

Депутат подчеркнул, что полиция заинтересовалась дракой только после публичной огласки.

«Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу», - заявил Хинштейн.

Ранее в Саратове рядом с овощной палаткой повздорили несколько человек. Вскоре конфликт перерос в массовую драку.