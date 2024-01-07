07 января 2024, 12:58

Полицейские задержали жителя Домодедова после взрыва гранаты в кальянной

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полицейские задержали жителя Домодедова после взрыва гранаты в одном из общественных заведений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Правоохранители в воскресенье, 7 января, получили информацию о применении боеприпаса, похожего на гранату, в одном из заведений на улице Гагарина. В результате взрыва пострадали два человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили фигуранта и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

По данному факту сотрудники полиции начали разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.

Telegram-канал Mash сообщал, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Угрозы возгорания не было, сотрудники МЧС на место не выезжали.

МВД РФ Взрывы Полиция Город Домодедово
07 января 2024, 12:47
Трех из четырех пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедове госпитализировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Осколочные ранения рук и ног, травмы головы и шеи и частичная потеря слуха — такие повреждения выявили у четырех пострадавших при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове, сообщил Mash. Источник Telegram-канала указал, что госпитализация потребовалась не всем.

В Центральную городскую больницу, по информации Mash, доставили 21-летнего молодого человека с многочисленными осколочными ранениями рук, ног и туловища.

С осколочными ранениями в больницу также попал 28-летний мужчина. Третьему пострадавшему 34 года - его госпитализировали с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой, ранами головы, шеи и рук.

От госпитализации отказалась 35-летняя женщина. У нее выявили частичную потерю слуха в левом ухе, но она предпочла восстанавливаться дома.

По данным Telegram-канала «112» , граната взорвалась в здании кальянной на улице Гагарина около шести утра 7 января. На место прибыли правоохранительные органы.

Осколочные ранения рук и ног, травмы головы и шеи и частичная потеря слуха - такие повреждения выявили у четырех пострадавших при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове, сообщил Mash. Источник Telegram-канала указал, что госпитализация потребовалась не всем.

МЧС РФ Взрывы
07 января 2024, 12:19
Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» экстренно эвакуировали утром 7 января
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Масштабную эвакуацию из здания выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» провели утром 7 января, сообщило Ura.ru. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

Информация о ЧП поступила в региональное МЧС в 10:45 (по местному времени). Из-за сработавшей пожарной сигнализации из выставочного центра оперативно эвакуировали 500 человек.

«Дежурившие на месте пожарные проверили помещения. Признаков пожара не было обнаружено», - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что причиной эвакуации стало именно ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ura.ru отметило, что около «Екатеринбург-ЭКСПО» скопилась очередь - сегодня в парке заканчивается новогодняя программа «Экспо Елка», начавшая работу еще 23 декабря.

Урал МЧС РФ Екатеринбург
07 января 2024, 11:42
Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Граната взорвалась в здании кальянной в Домодедове, пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, ЧП произошло в заведении на улице Гагарина около шести утра 7 января. Всех пострадавших отвезли в больницу с различными травмами, об их состоянии ничего не известно. На место прибыли правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Mash, всего пострадали три человека.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС «360» уточнили, что специалисты ведомства на место не выезжали, угрозы возгорания нет.

Ранее взрыв страйкбольной гранаты прогремел в жилом доме на Байкальской улице в Москве. Ранения получил 36-летний мужчина, спасатели угрозы обрушения или возгорания не выявили.

Больницы Взрывы Москва
07 января 2024, 09:33
Склад автозапчастей загорелся в Магадане
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство опубликовало кадры работы спасателей.

Склад, расположенный на улице Зайцева, загорелся в ночь на воскресенье, 7 января. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к 07:36 пожар локализовали. Всего к тушению возгорания привлекли 45 специалистов, задействовали девять единиц техники.

Утром 7 января в столичном отеле Holiday Tagansky произошел пожар. Двух человек спасли из номера на третьем этаже здания.

Минувшей ночью пожарные также тушили возгорание в «доме-корабле» на Большой Тульской, где загорелась квартира на 11-м этаже.

Спасатели Пожары Россия

Новости по теме