Полицейские задержали жителя Домодедова после взрыва гранаты в кальянной

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Правоохранители в воскресенье, 7 января, получили информацию о применении боеприпаса, похожего на гранату, в одном из заведений на улице Гагарина. В результате взрыва пострадали два человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили фигуранта и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

По данному факту сотрудники полиции начали разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.

Telegram-канал Mash сообщал, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Угрозы возгорания не было, сотрудники МЧС на место не выезжали.