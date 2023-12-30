Полицейские задержали водителя, протаранившего 13 машин на востоке Москвы

По данным ведомства, ️нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом на видео, опубликованном прокуратурой, видно неадекватное управление москвича внедорожником.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что на водителя составили несколько административных протоколов, его машину увезли на спецстоянку. Автоинспекторы также проводят проверку после случившегося.

Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi , выезжая из двора жилого дома, повредил 13 припаркованных машин и скрылся. Во время движения с иномарки нарушителя слетел номерной знак и остался на месте ДТП.