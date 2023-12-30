30 декабря 2023, 12:40

Полицейские задержали водителя, протаранившего 13 машин на востоке Москвы

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Правоохранителям удалось найти виновника массовой аварии в районе Перово на востоке Москвы. Его планируют привлечь к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ️нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом на видео, опубликованном прокуратурой, видно неадекватное управление москвича внедорожником.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что на водителя составили несколько административных протоколов, его машину увезли на спецстоянку. Автоинспекторы также проводят проверку после случившегося.

Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi , выезжая из двора жилого дома, повредил 13 припаркованных машин и скрылся. Во время движения с иномарки нарушителя слетел номерной знак и остался на месте ДТП.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 12:03
Журналиста Лобкова избили в центре Москвы
РИА «Новости»
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Журналист Павел Лобков подвергся избиению в центре Москвы. О случившемся он сообщил в личном аккаунте в запрещенной соцсети Facebook*.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… во дворе на Патриках», - написал он.

Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями, на которых у него практически все лицо залито кровью.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело * Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Избиения Москва 2023
30 декабря 2023, 10:14
Водитель BMW насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном административном округе Москвы утром 30 декабря иномарка сбила женщину. От полученных травм она скончалась, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на дублере Ярославского шоссе рядом с домом № 3 водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место автоинспекторы начали устанавливать все причины и обстоятельства аварии.

Накануне около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерка получила тяжелые травмы. Виновник скрылся с места ДТП, не дожидаясь правоохранителей.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 09:57
Водитель внедорожника протаранил более 10 машин на востоке Москвы
Freepik
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В Москве во дворе жилого дома, расположенного на Перовской улице в Новогирееве, мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport протаранил больше 10 машин. Лихача объявили в розыск, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, водитель белой иномарки попытался выехать с придомовой территории и врезался в десяток припаркованных машин. Предположительно, он мог находиться в неадекватном состоянии.

После аварии мужчина уехал с места. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию. Очевидцы обвинили в аварии своего соседа. Правоохранители сейчас разыскивают водителя джипа.

В Южном административном округе Москвы произошла еще одна массовая авария. Среди участников ДТП - такси, автомобили каршеринга и большегруз.

Накануне в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 09:43
Человек погиб во время пожара в гараже на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Восточном округе Москвы в субботу утром загорелся гаражный бокс. В результате пожара погиб один человек, сообщил источник «360».

По его данным, в гараже 40×80 «квадратов» на Западной улице вспыхнули вещи и мебель. Пламя охватило площадь помещения в 20 квадратных метров.

О причинах возникновения пожара не уточняется. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты.

На днях пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи. Вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали. Напарник выжил, его увезли в больницу.

Пожары Москва 2023

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