Полицейские задержали покупателя, оскорбившего продавца в Химках
Полицейские задержали одного из предполагаемых участников конфликта с продавцом в торговом центре в Химках. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудница магазина в торговом центре на Ленинградском шоссе заявила, что повздорила с покупателями, которые «оскорбляли ее и вели себя неадекватно». Ссора произошла 13 октября.
Спустя почти неделю стало известно, что одного из подозреваемых задержали. Сейчас полицейские разыскивают других злоумышленников, нагрубивших продавщице.
Ранее следователи задержал двоих подозреваемых в массовых драках в Москве и области. Предположительно, несовершеннолетние уроженцы Таджикистана и Екатеринбурга на протяжении месяца устраивали «показательные» бои с незнакомцами и снимали видео.