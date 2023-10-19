Полицейские задержали покупателя, оскорбившего продавца в Химках

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Сотрудница магазина в торговом центре на Ленинградском шоссе заявила, что повздорила с покупателями, которые «оскорбляли ее и вели себя неадекватно». Ссора произошла 13 октября.

Спустя почти неделю стало известно, что одного из подозреваемых задержали. Сейчас полицейские разыскивают других злоумышленников, нагрубивших продавщице.

Ранее следователи задержал двоих подозреваемых в массовых драках в Москве и области. Предположительно, несовершеннолетние уроженцы Таджикистана и Екатеринбурга на протяжении месяца устраивали «показательные» бои с незнакомцами и снимали видео.