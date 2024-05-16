16 мая 2024, 23:04

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в центре Москвы

Freepik
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Правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в центре Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Задержан уроженец Архангельской области 1976 года рождения, подозреваемый в убийстве. Расследование уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - сказано в публикации.

В скором времени суд вместе с прокурором рассмотрят вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в прокуратуре Москвы рассказали об обнаружении тела мужчины с ножевым ранением шеи. Труп находился рядом с жилым домом на улице Николоямская.

Ранее полицейские задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в поджоге знакомого. Потерпевший умер от полученных ожогов. Происшествие случилось в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака.

Уголовное дело Убийства Суд Мужчины Москва
16 мая 2024, 23:01
Юную чеченку пытались забрать из московского полицейского участка родственники
РИА «Новости»
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Родственники девушки из Чечни окружили отделение полиции, в котором та находилась. Telegram-канал Baza со ссылкой на правозащитников из организации «Марем» сообщил, что 19-летняя чеченка пыталась сбежать из дома.

По словам девушки, дома она испытывала психологическое и физическое давление. Когда она встретила у дома своего отца, то вызвала полицию, ее увезли в отделение на Каширском шоссе. Когда девушку привезли в участок, там ее ждали родственники.

По информации Baza, они написали заявление на розыск, однако юная беглянка подписала документ, что она ушла из дома по собственному желанию. По данным активистов «Марем», окружившие полицейское отделение родственники хотят увезти девушку обратно в Чечню.

В феврале полиция разыскивала школьницу из Махачкалы, которая ушла из дома и пропала. Девочку нашли спустя пять дней, за это время она побывала в нескольких районах Дагестана и в Чечне.

Чечня Полиция
16 мая 2024, 21:25
Гранату нашли у пассажира на Восточном вокзале в Москве
Unsplash
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На Восточном вокзале в Москве у пассажира нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел на первом этажа вокзала. Мужчину остановили у металлоискателя.

«В сумке у пассажира на металлодетекторе нашли гранату», - заявил источник.

Накануне похожий на гранату предмет нашли в кустах на Бурской улице в столице. Территорию оцепили. До этого во дворе многоэтажного дома в Отрадном обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Вещь лежала на газоне у бордюра. Источник 360.ru показал видео с места происшествия.

В Сергиево-Посадском городском округе специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. В службу экстренных вызовов обратился местный житель.

Мужчины Москва
16 мая 2024, 21:13
Два человека пострадали в ДТП с участием машины полиции в Царицыне
Pixabay
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Авария произошла в Царицыне с участием автомобиля полиции, пострадали два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на пересечении улицы Бакинской и Кавказского бульвара. Столкнулись машина полиции и автомобиль Infiniti. Одну полосу в сторону области перекрыли.

На место происшествия выехала скорая, выяснилось, что в результате аварии пострадали двое полицейских. Медики оказывают им первую помощь, информации об их состоянии пока нет.

На улице Шолохова в ДТП с учебным автомобилем пострадал мотоциклист.

По информации источника 360.ru, пострадавший жив, но «не очень в сознании». Накануне в Измайлове водитель мотоблока сбил девочку и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму ноги.

Скорая помощь ДТП Машины Водители Полиция
16 мая 2024, 18:49
Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов
Pxhere
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В одном из московских пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса в Капотне разлилась соляная кислота. Как сообщил 360.ru источник, емкость с жидкостью, пришедшая заказчику, была повреждена.

«Произошла утечка соляной кислоты из 1,5-литровой бутылки», - передал источник.

Пункт выдачи заказов пристроен к жилому дому. Помещение уже проветрили и обработали нейтрализующим раствором. Поврежденную бутылку упаковали и передали представителям администрации «на ответственное хранение». Вопрос по утилизации тары решают.

Как утонил источник, кислота была предназначена для хозяйственно-бытового применения. Предварительно, никто не пострадал.

Летом 2023 года едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха, превышения предельно допустимой концентрации они не обнаружили

Маркетплейсы Москва 2023 Москва

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