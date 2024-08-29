29 августа 2024, 08:57

Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине

pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего школьника в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Стрелявшим оказался ранее судимый 36-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции, рассказала Волк.

Мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика во вторник, 27 августа, когда тот находился на футбольном поле возле одного из домов.

«В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел предположительно из пневматического оружия и попал ему в руку», - сообщили в МВД.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мать пострадавшего позже сообщила, что ее ребенок получил сквозное ранение , но обошлось без серьезных последствий. Сейчас мальчик находится дома и чувствует себя нормально, добавила женщина.

Стрельба МВД РФ
29 августа 2024, 05:07
Хабаровчанка заблудилась в лесу и провела ночь под кустом
Читайте нас в: Google Новости
В Хабаровском крае пенсионерка ушла за грибами и заблудилась в лесу. Спасатели нашли ее живой на следующий день, сообщило МЧС России.

Женщине 74 года. Она ушла по грибы в лес около села Восход, но из-за густой травы быстро устала и заночевала под кустом.

Спасатели и кинологи с собаками обследовали 20 километров леса и нашли женщину спустя почти сутки. Она не пострадала, медпомощь не потребовалась.

Ранее в Новомосковском административном округе столицы вечером 28 августа потерялась компания из шести человек, в том числе двух детей. Семья с друзьями сошли с дороги в Валуевский лесопарк и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Спасатели отыскали их за считанные часы. Никто из заблудившихся не пострадал.

Спасатели Пенсионеры МЧС РФ Грибы
28 августа 2024, 22:06
Клубы пара в трех местах. Труба с кипятком протекла в Бибирево
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вечером в Бибирево на северо-востоке Москвы очевидцы приняли пар за дым от пожара и вызвали спасателей. Произошла утечка в трубе рядом с газопроводом. К месту ЧП выдвинулись аварийные службы, сообщил источник 360.ru.

Коммунальная авария произошла возле дома по улице Плещеева, 30. Очевидцы предположили, что загорелся мусор, но спасатели нашли настоящую причину «задымления» - из трубы с кипятком в трех местах шел пар.

Кипяток разлился, уровень воды стремительно поднимался. На месте работала лишь одна аварийная бригада «Мосводоканала». Из-за того, что авария произошла рядом с газовой трубой, пожарные вызвали специалистов «Мосгаза».

Примерно в это же время в Новой Москве спасатели организовали поиск шести человек в Валуевском лесопарке. Супруги с двумя детьми и друзьями заблудились во время прогулки.

Спасатели ЖКХ Газ Коммунальные аварии Москва
28 августа 2024, 14:25
Готовившие нападение в Ингушетии оказались сторонниками ИГ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задержанные в Ингушетии за подготовку диверсий против правоохранителей и нападения на церковь в Сунже являются последователями запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Они являются сторонниками ИГИЛ*», - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что правоохранительные органы предотвратили террористический акт в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже Ингушетии, а также несколько диверсий, которые готовили сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Шестерых подозреваемых арестовали, против них возбудили уголовное дело.

У фигурантов при обыске обнаружили холодное и огнестрельное оружие , самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, а также инструкцию по сборке зажигательных устройств.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Ингушетия Терроризм ФСБ
27 августа 2024, 22:35
«Били ногами по голове». Мать избитого подростками школьника рассказала о нападении
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На протяжении июля группа подростков устраивала акты вандализма на детской площадке в Одинцово. В итоге несовершеннолетние, видимо, чувствуя свою безнаказанность, без повода избили сверстника, сообщила в разговоре с 360.ru мать пострадавшего.

«Сейчас мой сын находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», - рассказала она.

По словам жительницы Одинцово, мальчик гулял с подругой на детской площадке, рядом находилась компания детей другой национальности.

«В какой-то момент в сына прилетел мяч. Когда играющие пришли за мячиком, они стали выражаться на своем языке, мой ребенок спросил, что это было такое. Подросткам это не понравилось, и они напали на него. Ребенку прилетело по голове, он упал и потерял сознание. В этот момент его продолжили бить ногами по голове. Потом они разбежались, девочка помогла подняться моему сыну и они стали уходить с площадки», - сообщила женщина.

В этот момент обидчики их догнали и снова напали, ударив мальчика кулаком по затылку. В потасовку вмешался мужчина, тогда они стали угрожать, а потом разбежались. Девочка вызвала скорую помощь.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По ее словам, один из нападавших оказался знакомым, поэтому получилось быстро найти его родителей и сообщить им о произошедшем.

Также собеседница 360.ru считает, что подростки буквально уже замучили весь район. Чувствуя свою безнаказанность, они устраивают дебоши и драки.

Несовершеннолетние также приходили на детскую площадку в микрорайоне Новая Трехгорга. Несмотря на позднее время, они громко матерились, ломали горку и били электросамокаты.

Женщина надеется, что на юных дебоширов найдется управа и дети смогут спокойно гулять на улице.

Ранее в Казани 16-летний уроженец Таджикистана напал на подростка на улице. Мальчика доставили в больницу с травмами.

Одинцово Драки Дети Полиция Вандализм

Новости по теме