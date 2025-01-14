Полицейские задержали лихача, гонявшего на тракторе по Красногорску

Утром местные Telegram-каналы сообщили, что некий злоумышленник на тракторе катается по тротуару на территории ЖК, и опубликовали видео, как он уезжает от сотрудников ДПС, снося по пути ограничительные столбики.

Волк уточнила, что чуть позже нарушитель бросил трактор и попытался сбежать, но его задержали.

Гонщиком оказался приезжий из одной из стран ближнего зарубежья. Свои действия лихач объяснил тем, что испугался проверки, поскольку у него с собой не было документов: на тракторе должен был работать не он - знакомый попросил мужчину подменить его. Также полицейские выяснили, что задержанный находится в России нелегально, а водительские права у него поддельные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане вынесли первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения.