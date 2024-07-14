Полицейские вычислили пожарившую сосиски на Вечном огне в Рузе девочку-подростка

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«Она опрошена в присутствии законных представителей и поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел», - сообщили в полиции.

Юная злоумышленница устроила пикник вместе с друзьями. Делом заинтересовалась местная прокуратура. Началась проверка в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Правоохранители выяснят, как родители подростков справляются со своим обязанностями.

Ранее на Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня. Видео с девушками опубликовали соцсети, им заинтересовались следователи.