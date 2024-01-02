Полицейские в Петербурге задержали около 3 тысяч мигрантов в новогоднюю ночь

Петербургские правоохранители задержали около трех тысяч приезжих, причем в профилактических целях. Их всех доставили в отделы полиции для административного разбирательства. Полицейские обеспечивали в новогоднюю ночь охрану общественного порядка и безопасности в городе, особенно в его историческом центре.

«Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности», - уточнило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом более сотни нарушителей в дальнейшем могут выдворить за пределы России.

Известно, что аналогичные мероприятия в новогоднюю ночь прошли и в Москве. При этом не сообщается, сколько там человек задержали.

Ранее челябинские правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции, причем один из них оказался несовершеннолетним. В новогоднюю ночь несколько демобилизованных из зоны СВО бойцов вместе со своими женами ждали такси, когда к ним подошли пятеро пьяных иностранцев, начали оскорблять одну из женщин, а потом стали избивать военных палками и распылять в лицо из баллончиков.