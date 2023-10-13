Полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины

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По предварительным данным, два злоумышленника при помощи специального устройства влезли в салон чужого автомобиля, из которого украли 800 долларов. После этого они скрылись с места происшествия на легковой машине.

Когда оперативники попытались их задержать, грабители пустились в бега. В попытке скрыться правонарушители столкнулись с припаркованными машинами, проехались по детской площадке, а также едва не задавили полицейского.

Через некоторое время иномарку все же удалось заблокировать. Сотрудники полиции сразу задержали одного из подозреваемых. Остальные успели сбежать, однако их в тот же день поймали в собственных квартирах. Часть похищенных денег - 200 долларов - получилось изъять. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Двое сообщников, непосредственно совершивших хищение, находятся под подпиской о невыезде. Остальные мужчины допрошены в качестве свидетелей. В отношении лихача, который чуть не сбил полицейского, материалы направлены в следственные органы для принятия решения», - заявили в ведомстве.

Ранее полиция задержала москвичку по подозрению в краже очков у прохожей.