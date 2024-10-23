Полицейские в Москве пресекли работу чата с зацеперами

Стражи порядка выяснили, что трое членов группы собираются встретиться в ресторанном дворике в торговом центре, и прибыли туда. Нарушителей, самому старшему из которых было 19 лет, задержали и доставили в ЛОВД по станции Москва-Курская.

Против них составили административные протоколы. Создателю канала было 16 лет, он согласился удалить его при полицейских. Подростки и ранее попадались на глаза правоохранителям, занимаясь опасным хобби.

Психолог Анастасия Валуева предложила бороться с зацепингом , дав подросткам более безопасную альтернативу для острых ощущений - например, скалолазание, роуп-джампинг или дайвинг. Кроме того, она призвала искать в семье мотивы, толкающие школьников рисковать жизнью.