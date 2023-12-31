Полицейские со стрельбой задержали вооруженного дебошира в Москве
В Южном округе Москвы сотрудникам полиции пришлось открыть огонь при задержании дебошира. Предположительно, он попытался с ружьем проникнуть в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что ночью 30 декабря жители Бирюлева обратились к правоохранителям, заявив о вооруженном мужчине, который намеревался проникнуть в жилище в доме на Бирюлевской улице.
Прибывшие по адресу полицейские нашли злоумышленника, державшего в руках ружье, на лестничной площадке девятого этажа. Сотрудники потребовали бросить оружие, в ответ на это мужчина направил ружье в их сторону. Полицейский выстрелил в нарушителя. Пострадавшему вызвали скорую помощь, после его увезли в больницу.
Охотничье гладкоствольное ружье МР-153 у подозреваемого изъяли. Сейчас МВД проверяет законность владения стволом. После случившегося также организовали проверку.
На днях жильцы дома в Митине на Пятницком шоссе услышали выстрелы и вызвали полицию. Как выяснилось, 11-классник расстрелял обидчика матери.