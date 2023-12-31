31 декабря 2023, 09:13

Полицейские со стрельбой задержали вооруженного дебошира в Москве

Читайте нас в: Google Новости

В Южном округе Москвы сотрудникам полиции пришлось открыть огонь при задержании дебошира. Предположительно, он попытался с ружьем проникнуть в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ночью 30 декабря жители Бирюлева обратились к правоохранителям, заявив о вооруженном мужчине, который намеревался проникнуть в жилище в доме на Бирюлевской улице.

Прибывшие по адресу полицейские нашли злоумышленника, державшего в руках ружье, на лестничной площадке девятого этажа. Сотрудники потребовали бросить оружие, в ответ на это мужчина направил ружье в их сторону. Полицейский выстрелил в нарушителя. Пострадавшему вызвали скорую помощь, после его увезли в больницу.

Охотничье гладкоствольное ружье МР-153 у подозреваемого изъяли. Сейчас МВД проверяет законность владения стволом. После случившегося также организовали проверку.

На днях жильцы дома в Митине на Пятницком шоссе услышали выстрелы и вызвали полицию. Как выяснилось, 11-классник расстрелял обидчика матери.

Задержания Стрельба Москва 2023
31 декабря 2023, 09:25
Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте привлекут к ответственности
Читайте нас в: Google Новости
Водителя, подозреваемого в аварии с погибшим в Юго-Восточном округе, планируют привлечь к уголовной ответственности. Предположительно, виновник ДТП находился за рулем пьяным, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует привлечение 21-летнего мужчины к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в ночь на 31 декабря на Рязанском проспекте молодой человек, будучи нетрезвым, воспользовавшись чужим аккаунтом, взял каршеринговый автомобиль Nissan. Не имея водительских прав, он сел за руль арендованной машины и врезался в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора Audi.

В результате ДТП погиб 39-летний пассажир иномарки, а также пострадала женщина, находившаяся за рулем Audi и двое детей.

Источник «360» добавил, что погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и 15-летнюю девочку с 17-летним мальчиком увезли в больницу.

ДТП Москва 2023
31 декабря 2023, 08:30
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Рязанском проспекте в Москве — источник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Машина каршеринга Nissan и автомобиль Audi столкнулись на Рязанском проспекте в Юго-Восточном административном округе Москвы. Погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье Audi, сообщил источник «360». В той же машине пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний мальчик.

По информации источника, погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и обоих подростков госпитализировали. Они оказались в разных медучреждениях. Водитель каршеринга не пострадал.

Ночью стало известно, что в аварии в Вологодской области погибли двое хоккеистов юношеской команды «Чайка» - 12-летний и 13-летний мальчики. Подробной информации о дорожно-транспортном происшествии на тот момент не было - источники СМИ сообщали, что машину с хоккеистами занесло на встречную полосу при неудачном перестроении. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области выразили соболезнования родным жертв.

ДТП Машины Каршеринг
31 декабря 2023, 03:22
Подросток сбежал со школьного бала и замерз насмерть на Урале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Урале нашли мертвым подростка, который сбежал со школьной вечеринки в Алапаевске. Источник «Е1» сообщил, что юноша замерз по дороге домой от подруги, с которой пытался в тот вечер помириться.

Подросток ушел с новогоднего школьного бала в поселке Верхняя Синячиха, чтобы выяснить отношения с подругой. Помириться дети не смогли, сообщил ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Восьмиклассник покинул подъезд подруги около 21:00, а после 22:00 его телефон уже был недоступен.

По информации источника издания, мальчик замерз насмерть. Он шел до Мадьяровского моста и «не дошел». Юноша жил с матерью, отчимом и сестрой.

Свердловский СК сообщил изданию, что предварительно, смерть подростка не криминальная. Точные причины установит следствие.

Ранее стало известно, что хоккеисты юношеской команды «Чайка» погибли в дорожной аварии в Волгоградской области. Есть предположения, что машину занесло из-за колеи и неудачного перестроения.

Урал Дети Свердловская область
31 декабря 2023, 03:13
Жители Ставрополья станцевали на братской могиле под громкую музыку
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Александровском округе Ставропольского края возбудили дело против четырех молодых людей. Их обвинили в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщило региональное СУСК в Telegram-канале.

По информации следователей, днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа молодые люди веселились рядом с памятником «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Они включили музыкальные треки и повторяли движения национального танца.

Ранее в Москве пьяный мужчина разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора» и вылил на пламя жидкость с целью погасить огонь. В итоге нарушителя задержали. В региональном СК заявили, что попросят суд арестовать подозреваемого по делу об осквернении символов воинской славы страны. Также москвичу назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Уголовное дело Памятники Россия Армия

Новости по теме