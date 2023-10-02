Полицейские проверят видео с избиением подростками бездомного под Ярославлем

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Видео опубликовали в соцсети «Вконтакте». Нападение произошло в темное время суток в городе Переславле-Залесском. На кадрах компания молодых людей бьет ногами по голове мужчину, сидящего на остановке. На фоне слышен смех подростков. У потерпевшего на лице заметна кровь, на удары он не реагирует.

«По размещенной в сети Интернет информации сотрудниками полиции организовано проведение проверки. В настоящее время все участники инцидента установлены», - заявили в УМВД по региону.

Ранее группа подростков в Перми жестко избила двух мужчин из-за отказа поделиться сигаретами. Один из потерпевших умер после происшествия.