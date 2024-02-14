14 февраля 2024, 12:52

Полицейские прибыли в дом в Люберцах, где погибает запертая собака

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Ситуация с запертой собакой в Люберцах пока так и не разрешилась. Прибывшие на место полицейские действуют в соответствии с законодательством: пока они не могут вскрыть дверь в квартиру, где уже два дня воет брошенное животное. О происходящем в комментарии «360» сообщила соседка.

«Ничего не решили. Сказали, что нет оснований [для вскрытия двери]», - указала женщина, хотя, по ее мнению, спасать животное необходимо срочно.

Хозяина пса никто не видел уже два дня. Известно, что мужчина выпивает. Местные жители переживают, что он оставил питомца без еды и воды.

Ранее ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что похожий случай совсем недавно был с котом, запертым в машине.

«Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» - задалась вопросом Симоньян.

По ее мнению, сохранение жизни гораздо важнее неприкосновенности собственности. При всем уважении к последней, заключила она.

Животные
14 февраля 2024, 13:09
Запертую в квартире в Люберцах собаку спасли
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Брошенную в запертой квартире собаку удалось спасти. Соседи обратились в полицию и МЧС. Специалисты смогли вызволить питомца, который два дня подряд выл от голода и одиночества. Об этом «360» сообщила местная жительница.

«Собаку вытащили. МЧС и полиция вскрыли дверь. Мужика не было в доме, собака здесь. Сейчас за ней должны приехать волонтеры», - поделилась она.

По словам жильцов, владелец собаки не следит за животным. Пес выглядит очень неухоженным, в колтунах. Но при этом добродушный и контактный.

Несколько дней назад его хозяин пропал. Жильца отмечали, что мужчина сильно выпивает, и предположили, что тот бросил питомца и ушел в загул. Высказывались и версии о том, что мужчине стало плохо, а помощь ни ему, ни его собаке оказать никто не может.

На ситуацию в Люберцах отреагировала главред RT Маргарита Симоньян, задавшись вопросом, неужели так сложно изменить закон, из-за которого двери жилища или машины, где заперты животные, нельзя вскрывать, хотя питомцам может грозить опасность.

Она выразила уверенность, что ценность жизни гораздо выше неприкосновенности частной собственности, хотя важность последнего никто не отрицает.

Животные
14 февраля 2024, 12:34
Воет и погибает от голода. В Люберцах хозяин запер собаку в квартире и исчез
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Жильцы одного из домов в Люберцах обеспокоены судьбой запертой в квартире собаки. Животное воет и лает уже несколько дней. Где находится его хозяин, никто не знает. По словам местных жителей, он сильно выпивает и, вероятно, мог оставить пса одного. Есть ли у питомца еда и вода — неизвестно.

«Возможно, человек за дверью уже мертв» Женщина, живущая в соседней квартире, сообщила «360», что сегодня дважды обращалась в МЧС и полицию. Около 14:00 к ним должен прийти участковый.

В местном чате жители указали, что хозяин собаки очень сильно пьет, за собакой не следит - животное «полуоблезлое, в колтунах и фекалиях», но вместе с тем очень дружелюбное и контактное. И вот мужчина пропал на два дня, собака воет.

Некоторые выразили предположение, что владельцу пса могло стать плохо, и если квартиру вскроют, то его просто выбросят на улицу. На фоне этого риска люди попросили о помощи волонтеров и зоозащитников.

«Возможно, человек за дверью уже мертв. <…> Если хозяин этой собаки и жив, она ему не нужна. Я как-то беседовала с ним, он так и сказал: „Ну, сдохнет собака, и что“. Помогите собаке, кто может заберите животное», - призвала одна из участниц чата.

«Что мешает поменять закон?» На ситуацию уже отреагировала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала обращение к законодателям с просьбой задуматься о том, чтобы поменять действующие правила о вскрытии жилища или машин ради спасения животных.

«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше», - подчеркнула она.

При этом полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище, даже если внутри находится живое существо, лает и нуждается в помощи.

«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» - поинтересовалась Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что частную собственность, конечно, трогать нельзя, однако не в случае, когда внутри кто-то может умереть.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», - заключила она.

Животные
14 февраля 2024, 11:20
Двухлетнюю девочку в Колпино госпитализировали после картофельных ингаляций
РИА «Новости»
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В Колпино двухлетнего ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести после лечения народными методами. Девочка подышала над горячим картофелем и получила ожоги лица, сообщил источник «360».

Скорую помощь вызвали на улицу Танкистов вечером 13 февраля. Бабушка двухлетней девочки рассказала, что около полудня ей провели ингаляцию - заставили дышать парами от горячей картошки.

Лечение не помогло, а только добавило проблем. Ребенок получил ожоги левой щеки, носа, подбородка и области лба. Пациентку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Санкт-Петербург Дети Болезни
14 февраля 2024, 11:13
Фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы
Соцсети
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В Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова после прорыва трубы образовался фонтан в несколько этажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фонтан возник на месте ремонтных работ. Во время работ строителей трубу прорвало, что и вызвало мощный выброс воды. Место происшествия уже огорожено.

О пострадавших информации не поступало.

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