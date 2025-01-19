Полицейские насмерть сбили двух детей в Азербайджане

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«В результате аварии погибли два человека, еще два человека, в том числе водитель автомобиля YPX, получили травмы», - уточнило надзорное ведомство страны.

Смертельная авария произошла на улице Аббасгулу Шадлинского днем 18 января. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ведется предварительное расследование.

Выяснилось также, что полицейской машине перерезал дорогу другой автомобиль, поэтому силовики совершили маневр, пытаясь уклониться от столкновения. Они направили машину на обочину, куда в тот момент вышли дети.

По информации Media.az , несовершеннолетние, погибшие в ДТП, являются племянниками сотрудника полиции. Состояние пострадавшего в аварии инспектора ГАИ оценивается как тяжелое.

Ранее на юго-востоке Москвы в аварии пострадали двое несовершеннолетних детей.