19 января 2025, 01:52

Полицейские насмерть сбили двух детей в Азербайджане

РИА «Новости»
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Полицейские сбили насмерть двух детей на служебном автомобиле в азербайджанском городе Имишли. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«В результате аварии погибли два человека, еще два человека, в том числе водитель автомобиля YPX, получили травмы», - уточнило надзорное ведомство страны.

Смертельная авария произошла на улице Аббасгулу Шадлинского днем 18 января. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ведется предварительное расследование.

Выяснилось также, что полицейской машине перерезал дорогу другой автомобиль, поэтому силовики совершили маневр, пытаясь уклониться от столкновения. Они направили машину на обочину, куда в тот момент вышли дети.

По информации Media.az , несовершеннолетние, погибшие в ДТП, являются племянниками сотрудника полиции. Состояние пострадавшего в аварии инспектора ГАИ оценивается как тяжелое.

Ранее на юго-востоке Москвы в аварии пострадали двое несовершеннолетних детей.

Смертность Дети ДТП ГИБДД Машины Полиция Азербайджан
19 января 2025, 00:22
Машина скорой помощи трижды перевернулась в ДТП с иномаркой на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Машина скорой помощи трижды перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на востоке Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Машина скорой помощи проезжала по Федеративному проспекту, а иномарка выехала с Мартеновской улицы, не заметив ее. Произошло столкновение.

«В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», - уточнил канал.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы города. В районе ДТП частично ограничили дорожное движение. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что иномарка в результате столкновения перевернулась на бок.

В конце декабря в Санкт-Петербурге водитель арендованного автомобиля Kia сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте, сообщила Gazeta.Spb.

Ранее полицейский катер перевернулся на Москве-реке в районе Хорошево-Мневники. Также на юго-востоке Москвы двое детей пострадали в массовом ДТП.

Скорая помощь ДТП Машины Москва
18 января 2025, 23:30
Двое детей заживо сгорели при пожаре в курском селе
РИА «Новости»
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Пожар охватил частный дом в поселке Черемисиново в Курской области. Погибли два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в одной из комнат. В ходе тушения спасатели обнаружили безжизненные тела двух мальчиков. Старшему было три года, а младшему - только год.

На месте пожара работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее жертвами пожара в многоквартирном доме в поселке Кильмезь стали два пенсионера.

Три человека смогли выбраться из горящего жилища до приезда сотрудников МЧС.

В Омской области женщина жестоко избила своего 11-месячного сына. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщал Infox.ru.

Женщина объяснила свои действия тем, что наказала ребенка, который испачкался в саже.

Спасатели Пожары Дети Курская область
18 января 2025, 22:49
Задержан курьер, забравший вторую часть денег у советского разведчика
РИА «Новости»
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Столичные правоохранители задержали курьера, забравшего у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика вторую часть денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Злоумышленники реализовали преступную схему, внушив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах его супруги, пытаются похитить. Они предложили ему их срочно снять.

«С поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера», - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Центрального административного округа занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

В надзорном ведомстве также напомнили, что никогда не нужно выполнять телефонные указания неизвестных лиц, независимо от того, кем они представляются.

До этого издание НСН сообщило, что аферисты убедили пенсионера поучаствовать в мнимой поимке преступников. Лазовик, обманутый мошенниками , выбросил в окно квартиры неизвестному человеку деньги, но позже обратился в полицию, заявив об обмане.

Разведка Пенсионеры СССР Мошенничество Россия Деньги Москва
18 января 2025, 22:10
Полицейский катер перевернулся на северо-западе Москвы
Freepik
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Полицейский катер с людьми перевернулся на Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом 360.ru сообщил источник в городских экстренных службах.

В городские экстренные службы поступила заявка, что в районе Хорошево-Мневники на Москве-реке рядом с веревочным аттракционом «Панда парк» перевернулась лодка с людьми.

Сообщивший об аварийной ситуации рассказал, что заметил двух человек в воде, но людей могло быть и больше. Точное количество ему было неизвестно.

На место происшествия направили сотрудников Центррегионводхоза.

Прибывшие на место специалисты обнаружили перевернувшийся полицейский катер на плаву. По словам источника, обошлось без пострадавших. Пассажирам катера оказали первую помощь. Вскоре работы были завершены.

«Людей спасли. Требуется эвакуация катера», - сообщил источник.

В конце 2024 года в Индии военный катер перевернул паром с туристами.

Полиция Москва Реки

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