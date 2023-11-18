18 ноября 2023, 23:31

Полевой госпиталь загорелся в Белгородской области — СМИ

Freepik
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В полевом госпитале в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неуточненной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь потушили в 19:00 по московскому времени. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар начался на территории воинской части в Волгоградской области. По словам губернатора города Андрея Бочарова, никто не пострадал. Причину происшествия выяснят специалисты. Как сообщили местные СМИ, первыми о ЧП рассказали местные жители. Они услышали взрыв, после которого началось возгорание.

Еще один пожар случился в одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Камышлов Свердловской области. Как отметили МЧС, пламя повредило имущество на площади 15 квадратных метров. К тушению огня привлекли 17 человек и пять единиц специальной техники. Пожар устранили за 20 минут. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Пожары
19 ноября 2023, 00:07
Четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком в Саратове
Unsplash
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В Саратове четырехлетний мальчик скончался во время игры с котенком, он запутался в шнурке от брюк и задохнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

За внуком приглядывала бабушка, но в какой-то момент занялась своими делами и недоглядела за ребенком. Мальчик играл с котенком шнурком, привязанным к двери. Ребенок запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

Пенсионерка вызвала скорую, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть внука. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

В Ачинске в реке Мазулька обнаружили тело 12-летнего мальчика , который пропал два дня назад. Следователи заподозрили в убийстве его друга-ровесника, также проверяют его отчима.

Дети Животные
18 ноября 2023, 22:13
Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области
РИА «Новости»
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Здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, попыталась поджечь жительница Советска в Калининградской области. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Злоумышленница бросила в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

«Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», - отметил Лысков.

Сейчас идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила жительницу Советска совершить противоправный поступок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее пожилой мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат , бросив в здание коктейль Молотова. Пенсионера оперативно задержали, свою вину он не признал. Мужчина заявил, что только увидел пламя и пытался его потушить.

Поджоги Калининград
18 ноября 2023, 21:52
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с детьми в Иркутске
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения фуры и автобуса в Иркутске, в результате которого пострадали дети. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому возбудить уголовное дело», - отметили правоохранители.

ДТП произошло 18 ноября в Иркутске, фура MAN при повороте столкнулась с маршрутным автобусом , следовавшим по выделенной полосе в том же направлении. В аварии пострадали пятеро пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Следствие начало доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Иркутская область СК РФ
18 ноября 2023, 21:09
Пьяные парень и девушка чуть не утонули в Сочи во время шторма
unsplash.com
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В Сочи двое туристов спасли пьяных парня и девушку, которые решили искупаться в море во время шторма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Героями оказались два друга из Сургута, которые во время прогулки по набережной услышали крики «помогите!». В воде они увидели пару, которая тонула и не могла выбраться самостоятельно. Сначала друзья вытащили из воды парня, а затем бросилиси на помощь девушке - она отплыла от берега 10 метров и начала захлебываться.

Спасенные рассказали, что пошли в воду, чтобы «поплавать на волнах». Они сделали это после того, как выпили, но не учли шторм. Спасателей на пляже не было, поскольку купальный сезон закончился еще в октябре. Парни, которые вытащили пару из воды, отметили, что не считают себя героями, ведь они «сделали то, что должны были», В июле во время шторма в Сочи погибли два человека. Тела мужчины и женщины обнаружили на побережье в разных районах города.

Сочи Шторм

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