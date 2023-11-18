По неуточненной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь потушили в 19:00 по московскому времени. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар начался на территории воинской части в Волгоградской области. По словам губернатора города Андрея Бочарова, никто не пострадал. Причину происшествия выяснят специалисты. Как сообщили местные СМИ, первыми о ЧП рассказали местные жители. Они услышали взрыв, после которого началось возгорание.

Еще один пожар случился в одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Камышлов Свердловской области. Как отметили МЧС, пламя повредило имущество на площади 15 квадратных метров. К тушению огня привлекли 17 человек и пять единиц специальной техники. Пожар устранили за 20 минут. Данных о погибших и пострадавших пока нет.