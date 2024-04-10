Показали шалаш, в котором семья с двумя детьми почти год жила в Тульской области

Семья приехала из Ярославской области и поселилась в лесополосе на территории Алексинского района Тульской области. Женщина с сожителем и дочерями, которым исполнилось 11 и 12 лет, жили в небольшой постройке.

«В настоящее время сестры находятся в социально-реабилитационном центре города Алексина, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью детей и ее сожителем работают правоохранители», - сообщило надзорное ведомство.

Родственники возьмут девочек под опеку. Прокуратура проконтролирует проверку и дальнейшую судьбу детей.

В Тульскую область семья перебралась в 2023 году и жила в лесополосе около 11 месяцев, сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Шалаш построили из фанеры и линолеума, еду готовили на костре. Все четыре человека, в том числе 27-летний отчим девочек, спали на одной лежанке. Мать ограничили в родительских правах.

В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.