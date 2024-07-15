Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet завершились

В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы. Об этом сообщили «Известия».

В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы. Об этом сообщили « Известия ».

Одному из собеседников издания мошенники сообщили о проверке счетчиков и при разговоре мимоходом попросили сообщить SMS-код от «Госуслуг». Мужчина позвонил в «Мосэнергосбыт» и узнал, что никакой проверки в его доме не проводится. После этого мошенники принялись названивать ему с разных номеров.

Другому мужчине они пообещали выплату в честь 50-летия, но попросили для этого назвать реквизиты банковской карты. Потерпевший сообщил также данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Вскоре сотрудник «Госуслуг» сообщил ему о неправомерном доступе к его личным данным, но мошенник не успокоился и позвонил от имени сотрудника Росфинмониторинга, заявив, что от имени потерпевшего перевели средства террористам. Мужчина направился в банк и оформил кредит на 300 тысяч рублей, которые отправил злоумышленнику.

По данным источника «Известий», с июня подобные обращения стали массовыми. Следственные органы возбудили десятки уголовных дел. Однако, по мнению экспертов, вычислить и задержать таких злоумышленников почти невозможно, поскольку многие действуют из-за границы или из мест лишения свободы.