Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми завершились
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены», - говорится в заявлении.
В результате аварии, случившейся 26 июня, пострадали до 40 человек. Всего в поезде было более 200 пассажиров.
Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.
Родственникам погибших выплатят более двух миллионов рублей , пострадавшим - по миллиону рублей. В Коми ввели режим ЧС.
Специалисты начали восстановительные работы на железной дороге после схода поезда с рельсов.
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута - Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.