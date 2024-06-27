27 июня 2024, 16:58

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми завершились

Пресс-служба МЧС
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Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены», - говорится в заявлении.

В результате аварии, случившейся 26 июня, пострадали до 40 человек. Всего в поезде было более 200 пассажиров.

Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.

Родственникам погибших выплатят более двух миллионов рублей , пострадавшим - по миллиону рублей. В Коми ввели режим ЧС.

Специалисты начали восстановительные работы на железной дороге после схода поезда с рельсов.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута - Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС РФ Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 17:31
Сотрудник ДПС попал в больницу после погони за мотоциклистом в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудник дорожно-патрульной службы получил травму в результате погони за правонарушителем, который пытался скрыться от него на мотоцикле. Полицейскому диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в Таганском районе Москвы, на Нижегородской улице.

По информации источника, сотрудник ДПС пытался догнать правонарушителя, и во время погони мотоцикл гражданина врезался в препятствие. В результате ДТП пострадали оба водителя: полицейского доставили в больницу, а правонарушитель отказался от госпитализации.

Ранее авария с участием мотоцикла произошла на Варшавском шоссе в Москве. По данным источника, транспорт столкнулся с легковым автомобилем. В результате мотоциклист получил закрытый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму, мужчину поместили в больницу имени Юдина.

Больницы ДТП Москва
27 июня 2024, 17:29
Дети на высоте 70 метров зависли на аттракционе в Москве
Global Look Press
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Дети, отдыхавшие на аттракционе в московском парке «Остров мечты», зависли на высоте 70 метров над землей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось в Южном административном округе по адресу: проспект Андропова, 1. В экстренные службы в 16:56 обратился местный житель, мать которого находилась на аттракционе вместе с семилетним внуком. На тот момент они уже 40 минут как застряли там, их не выпускали. Чуть позже проблему решили, и люди покинули аттракцион.

В 2023 году шесть человек - пятеро взрослых и ребенок - зависли на аттракционе в Ставрополе. Спасателям пришлось эвакуировать их. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Несколько лет назад 360.ru публиковал подборку самых жутких поломок аттракционов в мире.

Дети Парки Москва
27 июня 2024, 16:04
Никто из пассажиров не пострадал из-за ЧП с поездом «Иволга» в Подмосковье
Телеканал «360»
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Никто из пассажиров не пострадал в результате расцепки вагона электропоезда от состава во время отправления с платформы Кратово Казанского направления на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Саморасцеп произошел в 13:33 между вагонами электропоезда «Иволга», который принадлежит перевозчику, не имеющему отношения к РЖД. В компании подтвердили, что всех пассажиров высадили из вагонов.

Из-за саморасцепа движение поездов Казанского направления в сторону Москвы запустили по соседним путям с увеличенными интервалами. В сторону области расписание не изменилось - составы курсируют в штатном режиме.

Ранее около станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. На движение других составов ЧП не повлияло. Пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

РЖД Дороги Поезда Москва
27 июня 2024, 15:53
СК подтвердил обнаружение третьего тела в результате схода поезда в Коми
Пресс-служба МЧС
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Тело третьей жертвы схода поезда в Коми нашли на месте ЧП. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Погибшей оказалась пропавшая из 10 вагона 16-летняя девушка.

«Ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», - заявили следователи.

Информация об обнаружении третьего тела после схода поезда с рельсов в Коми ранее появилась в СМИ.

Авария с пассажирским составом произошла 26 июня. В результате ЧП опрокинулись девять вагонов. В поезде находились 215 пассажиров, 182 из них отправились в пункты назначения в других составах.

Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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