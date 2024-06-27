Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми завершились

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«Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены», - говорится в заявлении.

В результате аварии, случившейся 26 июня, пострадали до 40 человек. Всего в поезде было более 200 пассажиров.

Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.

Родственникам погибших выплатят более двух миллионов рублей , пострадавшим - по миллиону рублей. В Коми ввели режим ЧС.

Специалисты начали восстановительные работы на железной дороге после схода поезда с рельсов.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута - Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.