06 июля 2024, 17:46

Поиски выживших под завалами насосной станции Волгограда подтвердили

Телеканал «360»
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Спасатели, которые разбирают завалы разрушенной взрывом газа насосной станции на Изобильной улице Волгограда, ищут трех пропавших сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что на место происшествия выехала межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым.

«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается», - заявили в пресс-службе.

Основной предварительной версией назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Специалисты оценили ситуацию с водоотведением подключенных к станции домов и при необходимости задействуют резервную схему.

Причиной взрыва и последующего разрушения насосной станции назвали нарушение техники безопасности во время сварки. В момент детонации внутри помещения находились восемь человек.

По данным областного главка СК , при взрыве и обрушении погибли двое рабочих. Ведомство завело уголовное дело о нарушении норм безопасности.

Владевшая станцией ресурсная организация заявила о трех пострадавших. Глава межведомственной рабочей группы Николаев заявил, что пережившие ЧП рабочие находятся в нормальном состоянии.

Спасатели Взрывы Россия
06 июля 2024, 18:31
Странные разводы в Амурском заливе напугали жителей Владивостока
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Пыльца природного происхождения стала причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива. Загрязнения нефтепродуктами не выявили, сообщила пресс-служба администрация Владивостока.

«На обработку сорбентом реакции на акватории не было, отсутствовал характерный запах. Пробы воды направили в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения», - отметили представители администрации.

Ранее в Сети распространились фотографии и видео, на которых видно, что акватория Амурского залива во Владивостоке покрылась странными желто-белыми разводами.

В минувшем апреле масляные пятна выявили близ Лефортовского моста. В загрязнении реки Яузы начала разбираться столичная прокуратура.

Владивосток Экология
06 июля 2024, 18:03
Пожар в здании автотехцентра на юго-востоке Москвы потушили
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Пожарные пошутили возгорание в двухэтажном здании на юго-востоке Москве, где горели кровля и утеплитель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее источник 360.ru сообщил, что здание автотехцентра по Люблинской улице в Москве загорелось на площади 250 квадратных метров.

«Пожар на юго-востоке Москвы полностью ликвидировали. В устранении последствий возгорания задействовали 22 единицы техники и 70 специалистов. Информация о пострадавших не поступала», - заявили в МЧС.


Прибывшие на место правоохранители ограничили движение по Люблинской улице, в сторону области открытой оставили одну полосу.

Накануне на Ленинском проспекте в Москве загорелся Дом культуры.

Пожары Москва
06 июля 2024, 17:54
Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Смертельная авария с участием четырех транспортных средств произошла на северо-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

ДТП произошло в районе дома 16 по улице Корнейчука. Там столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Погибшим оказался водитель общественного транспорта, который следовал в парк. Пассажиров в нем не было.

На место аварии прибыли полицейские и скорая помощь.

Официально эти данные пока не подтверждали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Днем ранее водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте. Еще двое участников аварии пострадали.

ДТП Водители Москва
06 июля 2024, 17:30
Кровля взорвавшейся насосной станции в Волгограде рухнула
Телеканал «360»
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На насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв газа, рухнула кровля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», - указали в ведомстве.

В МЧС добавили, что на место происшествия направили психологов. Их помощь может потребоваться родным погибших.

Региональные власти ранее подтвердили, что под завалами здания могут находиться три человека. Известно о двух жертвах ЧП и трех пострадавших. Состояние получивших травмы оценили как нормальное.

Взрыв прогремел на насосной станции, расположенной на Изобильной улице, 6 июля. В СК отметили, что предварительной причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи уже завели уголовное дело.

Спасатели начали поиск выживших под завалами здания.

Уголовное дело Обрушения Газ Взрывы

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