Поиски выживших под завалами насосной станции Волгограда подтвердили
Спасатели, которые разбирают завалы разрушенной взрывом газа насосной станции на Изобильной улице Волгограда, ищут трех пропавших сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
Там уточнили, что на место происшествия выехала межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым.
«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается», - заявили в пресс-службе.
Основной предварительной версией назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Специалисты оценили ситуацию с водоотведением подключенных к станции домов и при необходимости задействуют резервную схему.
Причиной взрыва и последующего разрушения насосной станции назвали нарушение техники безопасности во время сварки. В момент детонации внутри помещения находились восемь человек.
По данным областного главка СК , при взрыве и обрушении погибли двое рабочих. Ведомство завело уголовное дело о нарушении норм безопасности.
Владевшая станцией ресурсная организация заявила о трех пострадавших. Глава межведомственной рабочей группы Николаев заявил, что пережившие ЧП рабочие находятся в нормальном состоянии.