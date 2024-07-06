Поиски выживших под завалами насосной станции Волгограда подтвердили

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Там уточнили, что на место происшествия выехала межведомственная рабочая группа во главе с заместителем губернатора Олегом Николаевым.

«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами - работа экстренных служб продолжается», - заявили в пресс-службе.

Основной предварительной версией назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Специалисты оценили ситуацию с водоотведением подключенных к станции домов и при необходимости задействуют резервную схему.

Причиной взрыва и последующего разрушения насосной станции назвали нарушение техники безопасности во время сварки. В момент детонации внутри помещения находились восемь человек.

По данным областного главка СК , при взрыве и обрушении погибли двое рабочих. Ведомство завело уголовное дело о нарушении норм безопасности.

Владевшая станцией ресурсная организация заявила о трех пострадавших. Глава межведомственной рабочей группы Николаев заявил, что пережившие ЧП рабочие находятся в нормальном состоянии.