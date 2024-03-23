«Сегодня в 23:00 мы сделаем технологический проем с западной стороны, чтобы в течение следующих 12-14 часов облегчить доступ к концертному залу. Большая часть из-за обрушений до сиз пор не разобрана, мы понимаем, что под завалами могут быть погибшие. Нам нужно провести это мероприятие в течение ночи», - сказал он.

Завтрашний день, 24 марта, должен быть финальным. Спасатели планируют завершить поисковую операция, но «она может продлиться какое-то время».

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал и расстреляли людей. Погибли минимум 133 человека, поиски людей под завалами продолжаются. В России 24 марта объявили общенациональный траур , массовые мероприятия по стране отменили.