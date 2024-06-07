Поиски двух пропавших школьников усилили в Свердловской области

«Пропавшие дети воспитываются в неполной семье, матерью 1985 года рождения, на учете в ПДН не состоят», - уточнил он.

Сотрудники правоохранительных органов с собаками и волонтеры в пешем порядке проверили примерно 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Кроме того, участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское. К поискам планируется привлечь два вертолета с тепловизорами.

Школьники 10 и 12 лет пропали утром 5 июня. Брат и сестра убежали от дедушки после рыбалки. О пропаже детей в полицию сообщила их мать.