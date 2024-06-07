07 июня 2024, 10:54

Поиски двух пропавших школьников усилили в Свердловской области

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Число задействованных в поиске пропавших у деревни Бурмакина брата и сестры увеличили до 500 человек. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

«Пропавшие дети воспитываются в неполной семье, матерью 1985 года рождения, на учете в ПДН не состоят», - уточнил он.

Сотрудники правоохранительных органов с собаками и волонтеры в пешем порядке проверили примерно 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Кроме того, участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское. К поискам планируется привлечь два вертолета с тепловизорами.

Школьники 10 и 12 лет пропали утром 5 июня. Брат и сестра убежали от дедушки после рыбалки. О пропаже детей в полицию сообщила их мать.

Дети Россия Школьники Свердловская область Полиция
07 июня 2024, 10:44
Число пострадавших после ДТП в Кемерове превысило 140 человек
РИА «Новости»
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Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове превысило 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

«Более 140 пассажиров и водитель пострадали в результате аварии. Скончался один мужчина, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», - заявили в ведомстве.

Авария произошла утром в четверг на Логовом шоссе, где на железнодорожной ветке столкнулись два трамвая. Они оба двигались в попутном направлении. Региональный СК завел два уголовных дела по факту ЧП, областная прокуратура также взяла расследование дела под свой контроль.

В СК уточняли, что фигурантами уголовного дела стали мастера и директор АО «Кемеровская электротранспортная компания», правоохранители их задержали.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

Уголовное дело ДТП Россия
07 июня 2024, 10:12
Около 20 машин затопило кипятком на подземном паркинге на севере Москвы
РИА «Новости»
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Утром в пятницу на подземном паркинге на севере Москвы произошел прорыв труб с горячей водой, затопило порядка 20 автомобилей. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 20 по Беломорской улице. На паркинге уровень кипятка поднялся на 50 сантиметров, в зоне подтопления оказались 20 автомобилей. Вода также затопила электрощитовую.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли специалисты для устранения прорыва.

В мае около 20 машин затопило в московском дворе из-за прорыва водопровода.

Машины Москва
07 июня 2024, 10:05
Зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева убили в подъезде дома
РИА «Новости»
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили неподалеку от дома. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Вынуждены сообщить, что ночью не стало нашего единомышленника, друга, брата и зампреда движения „Зов народа“ Антона Еговцева. Его убили рядом с домой. Ведется следствие», - заявили в движении.

Telegram-канал «112» уточнил, что поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде. Он нанес ему множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.

ЧП произошло в Московской области. По предварительным данным, соперник ранее неоднократно угрожал 37-летнему общественнику, были написаны заявления. Однако мужчина прекратил преследовать семейную пару.

Предположительный убийца в настоящее время находится в больнице, общественник успел оказать ему сопротивление.

Ранее прохожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке.

Убийства Мужчины
07 июня 2024, 09:21
Пожар со взрывом произошел на крыше жилого дома в Магадане
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В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал. МЧС Магаданской области показало видео пожара.

«Нет причин для паники! <…> Возгорание рубероида на крыше пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 72а в Магадане испугало сегодня пользователей социальных сетей», - сообщила пресс-служба.

Пожар произошел при проведении строительных работ. Прибывшие на место подразделения потушили огонь на площади около 100 квадратных метров, никто не пострадал.

МЧС показало видео пожара. С крыши панельной пятиэтажки шел густой черный дым. Telegram-канал Shot сообщил, что после возгорания взорвался газовый баллон, на мгновение в небо поднялись клубы огня.

Трехэтажный склад горел 6 июня на Каширском шоссе в Москве. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

В Магадане загорелся рубероид на крыше жилого многоквартирного дома, огонь распространился на 100 квадратных метров. Возгорание потушили, никто не пострадал.

МЧС Магаданской области показало видео пожара.

Пожары МЧС РФ

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