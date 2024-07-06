Поиск выживших под завалами насосной станции начался в Волгограде

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Медицинская помощь понадобилась 70 жителям бурятского города Гусиноозерска после отравления в местном заведении питания. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, у всех пострадавших выявили признаки острого гастроэнтерита средней степени.

В ведомстве добавили, что в больницу доставили 15 человек, из которых 10 - несовершеннолетние. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

Инфекционное отделение местной больницы развернуло дополнительные места для приема пациентов.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что в ходе эпидемиологического расследования установили, что причиной вспышки отравления стали сальмонеллы. Их нашли в продукции предприятия общественного питания, занимающегося доставкой на дом. Работу заведения приостановили.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ранее сообщала, что медицинская помощь понадобилась 56 жителям Гусиноозерска с симптомами острого гастроэнтерита неизвестной этиологии. Она подчеркнула, что в больницы попали 13 детей и пять взрослых.

Собственную проверку организовали следователи, которые забрали образцы продукции и провели осмотр столовой, откуда пострадавшие получили свою блюда.