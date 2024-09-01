Поиск тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке продолжится утром

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В ведомстве пояснили, что новые силы сменили пешие группировки спасателей, которые нашли обломки вертолета и тела 17 погибших.

Вертолет Ми-8 пропал в минувшую субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На борту воздушного судна находились 22 человека. Когда экипаж перестал выходить на связь, на место выдвинулись две сухопутные группы спасателей для поисков.

Губернатор края Владимир Солодов объяснил, что отправить авиацию не было возможности из-за плохих погодных условий.

Обломки Ми-8 нашли в воскресенье, 1 сентября.

Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. После обнаружили тела 17 погибших. Окончательные причины аварии установят в ходе расследования специалисты МАК и Росавиации.