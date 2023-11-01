01 ноября 2023, 22:38

Похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашли у военкомата на юго-западе Москвы

РИА «Новости»
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Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, нашли у военкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, похожий на СВУ предмет обнаружил сотрудник полиции, совершавший обход территории комиссариата на улице Дмитрия Ульянова. Полицейский сообщил коллегам о неизвестном предмете. Место происшествия оцепили, работают спасатели и сотрудники МВД.

МВД РФ Полиция Москва 2023
02 ноября 2023, 00:02
Появилось видео с места обнаружения похожего на взрывное устройство предмета в Москве
Телеканал «360»
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Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что в зоне обнаружения СВУ работают сотрудники правоохранительных органов. Само место случившегося оцепили.

По данным Telegram-канала Mash , похожий на самодельное взрывное устройство предмет нашел полицейский. Он совершал обход территории военкомата на улице Дмитрия Ульянова. Правоохранитель сообщил о находке своим коллегам.

Другие подробности инцидента уточняются.

Недавно в Твери ликвидировали агента украинских спецслужб , пытавшегося устроить теракт в здании военкомата. По указанию кураторов мужчина заранее подготовил самодельное взрывное устройство.

В сентябре сотрудники ФСБ предотвратили теракт , который планировал совершить житель Севастополя. Силовики обнаружили у мужчины тайник, в котором он хранил СВУ. Его изготовили на основе вещества иностранного производства.

Москва 2023
01 ноября 2023, 18:29
Склад с кормами для животных загорелся в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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Пожар на площади пять тысяч квадратных метров возник на складе с кормами для животных в поселке Степной Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению крупного пожара привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Сначала огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров, но затем распространился на пять тысяч «квадратов». Сейчас огнеборцам МЧС удалось локализовать его.

Причину возгорания в ведомстве пока не назвали.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Экстренные службы предприятия ликвидировали локальное возгорание за полчаса.

Кроме того, в середине октября заполыхал частный дом в хуторе Соповая Балка. Жертвами стали четыре человека , в том числе двое детей. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Пожары Краснодар МЧС РФ
01 ноября 2023, 18:04
Подозреваемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину
Фото: freepik.com
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Пять человек из шести, которые проходят по делу о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, не стали признаваться в содеянном во время заседания во Втором западном окружном военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

В среду прошло первое слушание коллегией из трех судей дела по существу. По данным следствия, шестеро подсудимых - участники «Исламского государства»*.

Адвокат одного из фигурантов сообщила, что ее подзащитный признал только часть вины - эпизод, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Остальные в содеянном не признались.

По словам прокурора Тарасовой, некий Абу Джихад поручил совершить теракт в значимый для россиян день 1 мая 2022 года в Москве на улице Большая Лубянка, дом № 2.

В материалах дела уточняется, что подозреваемые намеревались подорвать самодельную бомбу в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и расстрелять прохожих. Они планировали это сделать, чтобы Россия перестала бороться с ИГ* в Сирии.

Ранее террориста ИГ* осудили в Москве по делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке. Он на заседании полностью признал вину.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Москва 2023
01 ноября 2023, 17:19
«Вертолет забрал пострадавших». Очевидцы — о ДТП со скорой на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками — Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

Один из очевидцев оказался на месте ДТП спустя 20 минут после столкновения. Он увидел, как вертолет санавиации забрал пострадавших.

«В белом Porsche был только водитель, а в скорой полная бригада, но там пострадали только водитель и фельдшер», - уточнил собеседник «360».

Он добавил, что сотрудники ДПС и медики очень быстро среагировали.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Все обстоятельства массовой аварии установят автоинспекторы.

Ранее два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023

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