01 июля 2024, 16:21

Похожий на гранату предмет нашли около университета в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, подозрительный предмет нашли во время рабочие во время раскопок. Во двор прибыла полиция. Территорию вокруг огородили, людей из здания рядом вывели. На место вызвали саперов.

Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее один из посетителей центрального московского автовокзала попытался пронести четыре квадрокоптера. Мужчину остановили около входа в здание на Щелковском шоссе. Документов на аппараты при себе у него не оказалось.

Полиция Москва
01 июля 2024, 16:36
Смертельная авария с участием гидроцикла и катера произошла на Неве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина столкнулся с катером и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В воскресенье, 30 июня, неподалеку от поселка Свердлова Всеволожского района в акватории Невы столкнулись гидроцикл и маломерное моторное судно.

«Мужчины получили серьезные травмы, их отвезли в медицинское учреждение. Позже один из них от полученных травм скончался», - заявили в СК.

«Фонтанка» уточнила, что погиб мужчина, который управлял гидроциклом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В конце мая два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге , пассажиры не пострадали.

Ленинградская область Следственный комитет России
01 июля 2024, 15:27
В Подмосковье врачи достали из полового органа подростка около 50 магнитных шариков
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Врачи извлекли из уретры и мочевого пузыря 13-летнего подростка около 50 магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Школьник обратился к врачам с жалобой, что не может справить нужду, и сразу признался, что поместил шарики в детородный орган. Из-за этого у него развилась острая задержка мочи, и урологам пришлось сразу катетеризировать его и затем подготовить к операции. После этого через небольшой разрез в мочевом пузыре шарики извлекли.

Сейчас подростка уже выписали и направили на амбулаторное лечение. Как и с какой целью юный исследователь поместил магниты в гениталии, в подмосковном Минздраве не уточнили.

Ранее в Королеве спасли двухлетнюю девочку , проглотившую цепочку из 13 магнитных шариков.

Люберцы Врачи
01 июля 2024, 15:21
Число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 22
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жертвами нападения вооруженных боевиков в Махачкале и Дербенте стали 22 человека. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе с представителями институтов гражданского общества. Прямую трансляцию встречи запустили в Telegram-канале руководителя республики.

В ходе своего выступления Меликов подчеркнул, что последним погибшим в ходе терактов стал сотрудник полиции, ушедший из жизни от полученных травм в больнице Дагестана на следующий день после нападения боевиков.

«В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», - заявил глава Дагестана.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
01 июля 2024, 10:43
Любопытный медвежонок чуть не отобрал обувь у зевак на трассе в Прибайкалье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Иркутской области медвежонок вышел на трассу и стал героем соцсетей. Очевидцы решили снять животное на видео и едва не остались без обуви, сообщил Telegram-канал «112».

Зверя заметили на трассе в Слюдянском районе. Он не проявлял агрессии, поэтому проезжавшие мимо люди решили снять медвежонка на видео. На дороге остановились не меньше четырех машин. Очевидцы высыпали на улицу и стали снимать зверя.

Несмотря на опасность, один мужчина подошел настолько близко, что медвежонок принялся стягивать с него тапочки. Это не смутило их владельца и он, одной рукой держа смартфон, другой бросил угощение, оттолкнул животное и забрал шлепанцы.

Краснокнижного бурого молодого медведя заметили в начале июня в Дмитровском округе. Он бродил по лесу у деревни Жестылево. Обычно эти животные обитали на границе Подмосковья с Тверской и Смоленской областями.

Медведи Иркутская область Животные Экология

Новости по теме