Похожий на гранату предмет нашли около университета в Москве

По его информации, подозрительный предмет нашли во время рабочие во время раскопок. Во двор прибыла полиция. Территорию вокруг огородили, людей из здания рядом вывели. На место вызвали саперов.

Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее один из посетителей центрального московского автовокзала попытался пронести четыре квадрокоптера. Мужчину остановили около входа в здание на Щелковском шоссе. Документов на аппараты при себе у него не оказалось.