Похожий на гранату предмет нашли на северо-западе Москвы

16 октября 2023, 10:49
Фото: «МВД Медиа»
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На северо-западе Москвы напротив ТЦ «Vegas» Крокус Сити обнаружили гранату. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, утром 16 октября на Волоколамском шоссе очевидец на автозаправке заметил предмет, напоминающий гранату. Он сразу же сообщил о подозрительной находке в полицию.

Прибывшие на место правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют предмет.

UPD : источник «360» уточнил, что граната оказалась муляжом.

На днях светошумовая граната взорвалась в руках у пассажира в аэропорту Домодедово. Пострадавших нет, а мужчину сразу задержали.

Ранее подростка из Екатеринбурга, который приехал посмотреть достопримечательности Москвы, задержали вместе с его бабушкой на территории Московского Кремля. У школьника нашли патрон калибра 7,62 миллиметров , который, как правило, используют для стрельбы из пулемета или снайперской винтовки.

Москва 2023
Подросток ушел из дома с 200 тысячами рублей и погиб в Москве
23 октября 2023, 11:58
РИА «Новости»
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Тринадцатилетний подросток ушел из дома, взяв с собой 200 тысяч рублей наличными и два телефона. Спустя несколько часов его нашли мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, родители школьника проснулись в воскресенье около семи утра и обнаружили, что их сына нет дома. Обеспокоенные, они начали его искать и сразу же обратились в полицию.

Выяснилось, что из дома пропало 200 тысяч рублей. Также подросток забрал с собой мобильный телефон отца.

Тело ученика седьмого класса нашли около часа дня на пристройке 30-этажного здания. По одной из версий, мальчик рано утром отправился снимать контент для своих социальных сетей с использованием двух телефонов. Он вышел на карниз, случайно сорвался и погиб.

Ранее подростка избили двое школьников в Химках. Они попали под уголовное дело.

Дети Москва 2023
Подозреваемого в хищении криптовалюты арестовали в Москве
23 октября 2023, 11:39
РИА «Новости»
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Московский суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, обвиняемый обманными схемами украл у москвича цифровую валюту - более 670 тысяч тезеров.

Потерпевший рассказал оперативникам, что познакомился с фигурантом на бизнес-встрече. По его словам, на мероприятии обвиняемый заявил ему, что монетизирует крупный NFT-бизнес-проект. Он также добавил, что его знакомый - известный NFT-художник, который выкладывает картины на онлайн-ресурсах, после чего их цена растет и впоследствии с этого можно получать доход.

Пострадавший заинтересовался предложением, а злоумышленник пригласил его в мессенджер-чат, где публиковали информацию о сделках. Там подозреваемый написал об очередном проекте со сроком возврата 18 дней на крупную сумму. Потерпевший москвич перевел ему деньги в криптовалюте.

Позже, в мае этого года, мужчина еще раз отправил злоумышленнику 1,1 миллион рублей. После этого аферист больше не отвечал и не выходил на связь. Потерпевший понял, что никаких NFT-коллекций не было, поэтому обратился в правоохранительные органы.

«При координирующей роли прокуратуры округов устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигуранта, проверяется его причастность к совершению аналогичных деяний», - отметили в ведомстве.

Ранее полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины.

Преступления Криптовалюты Кражи Москва 2023
Протестующих у посольства Израиля в Москве задержали — СМИ
23 октября 2023, 10:59
РИА «Новости»
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Не менее девяти человек задержали у посольства Израиля в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, митингующие вышли на акцию в поддержку жителей Газы у здания на Большой Ордынке.

Они принесли с собой плакаты с фотографиями погибших и разрушений. Помимо этого, на транспарантах были написаны лозунги «Палестина, мы скорбим».

Протестующих задержала полиция и увезла в отделение. Против них правоохранители составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Ранее стало известно, что минимум два россиянина оказались в заложниках в секторе Газа. У них также есть гражданство Израиля. Они числятся в списке пленников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Митинги Конфликт Израиля и Палестины Москва 2023
Более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
23 октября 2023, 10:34
РИА «Новости»
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Массовая задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы утром 23 октября. Время вылета изменилось у 20 самолетов. Информация об этом появилась на севисе «Яндекс Расписания».

В аэропорту Внуково отменили два рейса, перенесли вылет у восьми. В Домодедово так же восемь рейсов задержали и еще один не состоялся. В Шереметьево изменили время вылета у трех рейсов. В аэропорту Жуковский переносов не было.

О причинах изменений в расписании не сообщалось.

Ранее этим утром Москву окутало густым туманом. Автомобилистов попросили быть особо осторожными на дорогах, поскольку видимость в первой половине дня составит от 200 до 500 метров.

Также стало известно о том, что режим работы экспресс-автобусов до Шереметьево продлили на час. Маршруты от станции метро «Ховрино» будут ходить с 05:10 до 23:40. Поездка займет около 20 минут.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023

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