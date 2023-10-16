Похожий на гранату предмет нашли на северо-западе Москвы

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По его данным, утром 16 октября на Волоколамском шоссе очевидец на автозаправке заметил предмет, напоминающий гранату. Он сразу же сообщил о подозрительной находке в полицию.

Прибывшие на место правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют предмет.

UPD : источник «360» уточнил, что граната оказалась муляжом.

На днях светошумовая граната взорвалась в руках у пассажира в аэропорту Домодедово. Пострадавших нет, а мужчину сразу задержали.

Ранее подростка из Екатеринбурга, который приехал посмотреть достопримечательности Москвы, задержали вместе с его бабушкой на территории Московского Кремля. У школьника нашли патрон калибра 7,62 миллиметров , который, как правило, используют для стрельбы из пулемета или снайперской винтовки.