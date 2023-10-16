Похожий на гранату предмет нашли на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы напротив ТЦ «Vegas» Крокус Сити обнаружили гранату. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, утром 16 октября на Волоколамском шоссе очевидец на автозаправке заметил предмет, напоминающий гранату. Он сразу же сообщил о подозрительной находке в полицию.
Прибывшие на место правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют предмет.
UPD : источник «360» уточнил, что граната оказалась муляжом.
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